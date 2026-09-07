Sport busca perfil experiente e acelera tratativas por novo técnico
Segundo o diretor Bruno Reis, o clube planeja acertar com o treinador antes do jogo contra a Ponte Preta
Publicado: 07/09/2026 às 19:28
Bruno Reis, diretor do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)
Realizando tratativas no mercado de treinadores desde a saída de Gilmar Dal Pozzo, o Sport planeja ter um novo técnico já nos próximos dias. O clube leonino busca acelerar as negociações para acertar com o novo comandante antes do jogo contra a Ponte Preta, que acontece nesta quinta-feira (10).
Em entrevista à Rádio Jornal, o diretor rubro-negro Bruno Reis detalhou o perfil buscado pelo clube. Segundo o dirigente, o novo comandante leonino terá a experiência como uma das características.
“Estamos em uma luta para poder encontrar esse perfil de treinador que a gente precisa. No mais tardar, na quinta-feira já temos esse nome. O Sport busca um treinador com experiência, principalmente na Série B. E que atenda as necessidades de tentar estabilizar um pouco o nosso plantel, que tem oscilado”, revelou Bruno Reis.
Em relação aos nomes, Thiago Carpini segue como o principal candidato ao cargo, livre no mercado após deixar o Fortaleza. Outras opções de técnicos sem clube também estão na mesa da diretoria, como o argentino Mariano Soso e Roger Machado.
Ainda segundo Bruno Reis, dois nomes estão mais fortes para um desfecho no momento, sendo um treinador sem cargo e outro empregado atualmente em um clube.
“Nós conversamos sim com Carpini e também estamos conversando com outros treinadores. Temos uma linha de quatro a cinco treinadores que estamos conversando. Esperamos dar essa afunilada de hoje para amanhã. Um está empregado e outro desempregado. São nomes que são interessantes e, se a gente conseguir fechar, vai agradar a torcida e ajuda muito nosso plantel também”, detalhou o diretor leonino.
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