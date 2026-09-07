Bola da vez: Argentino Mariano Soso perto de voltar ao comando técnico do Sport

Sport quer o novo comandante no Recife para o jogo contra a Ponte Preta, que acontece nesta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B

Mariano Soso está perto de voltar ao Sport (Sport/Divulgação )

De olho no mercado de treinadores desde a demissão de Gilmar Dal Pozzo, após a derrota para o Ceará no sábado (5), o Sport quer anunciar o novo técnico o mais rápido possível.

A bola da vez é o argentino Mariano Soso, que comandou o clube em 2024, sendo inclusive campeão pernambucano. O Leão quer o novo comandante no Recife para o jogo contra a Ponte Preta, que acontece nesta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro.

O técnico Mariano Soso é o novo comandante do Sport. Contrato até 30 de novembro. Em breve o Leão anuncia. — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 7, 2026

Um dos pontos que favorecem Soso é a aprovação de boa parte da torcida, bem diferente do último técnico, Gilmar Dal Pozzo, que tinha alta rejeição. Mariano Soso costuma armar suas equipes de forma propositiva, o que agrada ao torcedor e parte da direção. O próprio presidente Matheus Souto Maior se envolveu nos contatos para a volta de Soso.

O argentino comandou o Sport em 41 partidas, com 22 vitórias, dez empates e nove derrotas, obtendo 61,7% de aproveitamento. Ele foi demitido durante a campanha da Série B de 2024.

Depois da passagem pela Ilha do Retiro, Soso dirigiu, sem brilho, o Alianza Lima, do Peru, além do Newell’s Old Boys e Defensa y Justicia, ambos da Argentina.

