Dal Pozzo prepara mudanças no Sport para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

Após derrota para o Novorizontino e semana cheia, técnico deve promover alterações no time para o clássico nordestino

O atacante Chrystian Barletta e o técnico Gilmar Dal Pozzo, do Sport, em treinamento no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/SCR)

O Sport deve ir a campo com mudanças para o duelo contra o Ceará, neste sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O último treino leonino aconteceu nesta sexta-feira (4), no CT Ribamar Bezerra, do Fortaleza.

O técnico Gilmar Dal Pozzo prepara alterações na equipe após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, e a principal delas está no retorno de Chrystian Barletta ao time titular.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atacante volta a ficar à disposição depois de desfalcar o Leão nas partidas contra Avaí, derrota por 2 a 1, e América-MG, vitória por 3 a 0.

Na defesa, Dal Pozzo também pode mexer. O zagueiro Marcelo Ajul treinou durante a semana deslocado para a lateral direita e ganhou espaço na disputa pela posição.

Criação e ataque do Leão

A volta de Barleta também abre uma dúvida na formação do setor ofensivo. Diego Hernández pode permanecer entre os titulares, enquanto Juan Alano aparece como alternativa para atuar na criação. Clayson deve ser mantido pelo lado esquerdo, com Pedro Perotti como referência no ataque.

Um dos principais jogadores rubro-negros na temporada, Barletta é o vice-artilheiro do Sport na Série B, com nove gols, e retorna justamente para um confronto direto na luta pela parte de cima da tabela.

Alterações na defesa

Claudinho foi poupado pelo departamento médico, enquanto Augusto Pucci pode começar no banco por opção técnica. Com Ajul na lateral, Marcelo Benevenuto deve retornar ao miolo de zaga e formar dupla com Kayky Almeida.



Patrick de Paula fica no Recife

Outra ausência será a do recém-contratado Patrick de Paula. O volante, que era cotado para ser relacionado pela primeira vez, permaneceu no Recife e não fará sua estreia pelo Sport diante do Ceará.

O jogador não atua desde abril e, apesar dos elogios recebidos durante os treinamentos, a comissão técnica optou por preservá-lo neste momento.

Provável escalação contra o Ceará: Thiago Couto; Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Juan Alano (Diego Hernández); Barletta, Clayson e Pedro Perotti.