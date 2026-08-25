Sport lança programa Torcedor Nota 10 e proporciona inclusão de estudantes de escolas públicas

Programa Torcedor Nota 10 (Divulgação)

O Sport lançou um novo projeto visando o futuro do esporte em Pernambuco, que une inclusão, educação e paixão. Trata-se do programa Torcedor Nota 10, que será lançado na próxima quarta-feira (26), na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, no bairro de Prazeres, no município do Jaboatão dos Guararapes, às 8h30. O programa Torcedor Nota 10 visa trabalhar a inclusão social e a valorização dos estudantes da rede pública, oportunizando a esses alunos, a emoção de viver a festa que é um jogo do Leão na Ilha do Retiro.

De acordo com o programa, o Sport receberá gratuitamente alunos da rede pública de ensino nos jogos realizados na casa leonina e serão contemplados alunos das redes estadual e municipal de todo o estado. Neste pontapé inicial do Torcedor Nota 10, o Sport vai receber o primeiro grupo de estudantes da Escola Municipal Vereador Antônio Januário, que fica no município de Jaboatão, na partida válida pela 27ª rodada do Série B, em que o clube enfrenta a Ponte Preta, na dia 10 de setembro.

De acordo com o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, o Programa Torcedor Nota 10 é uma iniciativa que muito orgulha o Sport. “ Estamos felizes pois esse programa corrobora o caráter de vanguarda do clube nas ações sociais que trazem impacto para o estado de Pernambuco. Então acho que iniciativas como essas muito orgulham o Sport, como instituição. Além disso, estamos muito felizes e certos de que essas ações estão no DNA do Sport e de toda a nossa torcida. O Torcedor Nota 10, é um programa que não só aproxima o clube de um público que tem a necessidade de participar mais do Sport, mas também chega junto de estudantes, de todas as classes sociais, isso é muito a cara do Sport”.

“Falo isso, pois estamos abrindo um caminho para que novas gerações, até mesmo aquelas que não tinham condições de acompanhar um jogo na Ilha do Retiro, e que agora estarão cantando e torcendo junto conosco, proporcionando inclusão social, educação e incentivando cada vez mais jovens e fortalecendo os laços de convivência e paixão pelo Sport Club do Recife, que é para isso que a gente está aqui todos os dias, fazer um Sport cada vez melhor”, definiu Matheus.



Seleção das instituições de ensino

As definições das instituições de ensino que irão participar do Programa serão definidas pelo poder público.

Transporte e Responsabilidade

O deslocamento dos alunos até a Ilha do Retiro será de responsabilidade do Governo e das Prefeituras, mediante assinatura de um termo de responsabilidade com o clube.

A Experiência

Além de terem acesso às arquibancadas da Ilha do Retiro, os alunos contarão com outras experiências no complexo esportivo do Leão, como uma interação exclusiva e ativações especiais, entre elas, com os mascotes do Sport (Léo e Nina).

No pós-jogo, cada aluno receberá um certificado digital, além de um certificado físico de participação para a escola. Também haverá o envio de 1 camisa oficial para a escola realizar o sorteio entre os alunos e de um vídeo exclusivo de um jogador do elenco profissional agradecendo a presença, bem como material fotográfico oficial da torcida feito pela comunicação do Sport.

Além disso, como sugestão, o projeto incentiva uma atividade pedagógica para que os estudantes criem redações em sala de aula sobre a experiência no estádio, finalizando assim um ciclo virtuoso entre as experiências de paixão pelo futebol, inclusão social e pedagógica/educacional, com a atividade gerando conhecimento dentro da sala de aula e nas vidas dos alunos.



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