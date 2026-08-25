"Animado e motivado": Patrick de Paula comemora chegada ao Sport em rede social

Novo reforço do Sport, Patrick de Paula usou das redes sociais para expressar seu sentimento de vestir a camisa do Leão

Patrick de Paula, volante e novo reforço do Sport (Thiago Lemos/SCR)

O Sport anunciou nessa segunda (24) a contratação do volante Patrick de Paula, que chega para somar no meio-campo do Leão após sua última passagem por um clube ter sido em abril, quando atuava pelo Leão Azul.

Assim como o clube, o jogador também fez uma postagem em suas redes sociais comemorando a chegada ao Sport e falou da honra em vestir o manto rubro-negro.

“Animado e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Me sinto honrado em vestir essa camisa tão pesada e poder representar essa torcida em campo. Raça, dedicação e empenho não vão faltar. Vamos juntos, Leão!”, colocou o jogador.

O Sport conta agora com a chegada de mais um jogador vindo do Remo nesta janela de transferências. Além de Patrick, Diego Hernández, o uruguaio que já caiu nos braços da torcida, também foi um jogador vindo do clube paraense este ano.