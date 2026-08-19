Presidente da FPF detalha novo formato do Campeonato Pernambucano e exalta modelo: "Inédito no Brasil"

Podcast Futebol Diario com o convidado Evandro Carvalho (Sandy James / DP Foto)

O Campeonato Pernambucano passará por uma mudança importante em seu formato para a próxima temporada. Em decisão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), juntamente com os clubes, o Estadual de 2027 será disputado em um novo formato, unificando todas as divisões.

Ainda no segundo semestre deste ano, todos os clubes filiados à federação poderão disputar o primeiro turno. Esta fase inicial dará três vagas para a disputa do título, que começará em 2027. Os classificados se juntam aos sete times remanescentes da elite estadual do ano anterior, totalizando os 10 clubes no torneio, que anteriormente disputariam a Primeira Divisão.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, detalhou o novo formato implementado. O mandatário exaltou o modelo e ressaltou o ineditismo no Brasil.

“Primeiro do Brasil, inédito (novo formato). Antes o que acontecia: A Série A1 era a única que tinha visibilidade, que conseguia captar dinheiro. As Série A2 e Série A3, evidente que ninguém queria assistir e transmitir. A CBF entendeu que isso era uma dificuldade e então criamos o primeiro campeonato integrado do Brasil. Todos os clubes passaram a ser da Série A1 e o campeonato é unificado”, externou Evandro Carvalho.

“No 1º turno, que atualmente estamos em 20 equipes profissionais, vão ter direito a três vagas, nenhum campeonato estadual faz isso. Esses se juntam a Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Vitória-PE e Decisão. A partir daí, teremos dois grupos de cinco. Sport e Retrô de um lado, Santa Cruz e Náutico do outro. É a maior revolução de campeonato estadual. A CBF está fazendo isso, reduzir os jogos dos grandes clubes e ampliar a participação dos demais”, concluiu.

Ainda segundo o presidente da FPF, a fase inicial do 2º turno será disputada por meio de confrontos entre os grupos, garantindo clássicos estaduais. Os líderes de cada chave avançam diretamente para as semifinais, enquanto os demais quatro classificados participam das quartas de final.

Conselho Arbitral

Nesta quinta-feira (20), a FPF promoverá o Conselho Arbitral para definir os detalhes do formato deste novo 1º turno. “Acredito que amanhã a gente feche e encerre a etapa de Conselho Arbitral. Se houver necessidade, pode existir mais um”, disse Evandro Carvalho.

Regra de utilização obrigatória da base

Segundo o mandatário, a FPF e a CBF irão propor no Conselho Arbitral uma regra de utilização obrigatória de atletas das categorias de base no 1º turno do Estadual. A proposta visaria ajudar os clubes participantes financeiramente.

“A proposta nossa é que a equipe que vai jogar esse 1º turno, tem que ter no mínimo 10 jogadores do sub-20. A relevância disso é que os clubes vão minimizar seus custos, porque ele vai contratar muito menos jogadores. Também vai dar visibilidade ao produto dele e gerar receita quando emprestar ou vender esse jogador”, detalhou o presidente.



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