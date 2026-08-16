Série B: Sport aguarda desfecho da rodada por vaga no G6 e Náutico se aproxima do Z4
Resultados da rodada vêm causando efeitos opostos nos clubes pernambucanos
Publicado: 16/08/2026 às 16:57
Jogadores de Sport e Náutico na Série B (Rafael Vieira/DP Foto e @apis.prod)
Os últimos resultados da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vêm causando efeitos opostos na tabela para os clubes pernambucanos. O Sport aguarda o desfecho da rodada para manter a 6ª colocação, enquanto o Náutico perdeu posição e se aproximou da zona de rebaixamento.
Após vencer o Londrina na última sexta-feira (14), o Leão da Ilha entrou no G6 da Segundona. Com as derrotas do Goiás, para o Criciúma, e do Atlético-GO, para o Vila Nova, o clube rubro-negro manteve-se na zona de classificação aos playoffs.
O Sport, porém, aguarda o duelo entre CRB (8º) e Novorizontino (7º), que acontece às 18h30 deste domingo (16). Caso haja um vencedor, a equipe leonina cairá para a 7ª posição, passando a torcer exclusivamente por um empate em Alagoas.
O Náutico, por sua vez, viu os últimos resultados complicarem a sua situação na tabela. Depois de apenas empatar com a lanterna Ponte Preta, o Timbu foi ultrapassado pelo Cuiabá, que bateu o Ceará na rodada.
Além de cair para a 15ª posição com o triunfo do Dourado, o clube alvirrubro também acompanhou a sua vantagem diminuir em relação ao Z4. Já na manhã deste domingo, o Avaí, primeiro time na zona da degola, venceu o Operário-PR e ficou a quatro pontos do Náutico.
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