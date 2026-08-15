Barletta é substituído com desconforto muscular contra o Londrina e será reavaliado no Sport

O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida, dando lugar a Marlon Douglas aos 40 minutos; atleta será reavaliado neste sábado (15)

Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O atacante Chrystian Barletta deixou a vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Londrina, nesta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro, com um desconforto na parte posterior da coxa.

O jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida, dando lugar a Marlon Douglas aos 40 minutos.

Após a partida, o clube informou que Barletta será reavaliado neste sábado (15). Até o momento, não há diagnóstico de lesão nem prazo de recuperação divulgado pelo Sport.

“O atacante Chrystian Barletta sentiu um desconforto na posterior da coxa e será reavaliado amanhã”, informou o Sport.

Ao lado de Perotti, o camisa 30 é o artilheiro da equipe na Série B, somando nove gols marcados.

Dal Pozzo minimiza preocupação

Apesar da possibilidade de perder Barletta para o próximo compromisso, Gilmar Dal Pozzo,em coletica pós-jogo, evitou antecipar qualquer cenário. O treinador destacou que ainda existem alternativas dentro do elenco para substituir o atacante, caso a ausência seja confirmada após a avaliação médica.

“Todas as possibilidades existem de jogar Diego Hernández, Alano. Eu só quero me permitir hoje de comemorar. Amanhã a gente começa a pensar no adversário e fazer a melhor escalação, estratégia para o próximo adversário”, afirmou Dal Pozzo.

A tendência, portanto, é que o Sport aguarde a reavaliação de Barletta antes de definir a estratégia para o confronto com o Avaí.