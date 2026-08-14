Vitória sobre Londrina pode garantir Sport no G6; saiba qual a combinação necessária

O time do Sport precisa fazer dever de casa e os torcedores têm que secar outros três jogos da 22ª rodada para garantir retorno ao G6

Pedro Perotti, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Sim, o Sport pode terminar a 22ª rodada com o sonhado retorno ao G6 do Campeonato Brasileiro da Série B. O ponto de largada do trajeto para pular da 10ª para a 6ª colocação é voltar a vencer em casa, o que não acontece desde o final de maio, mais a combinação de outros três resultados.

O primeiro passo é derrotar o Londrina, que tem 20 pontos e é o primeiro da zona do rebaixamento, na Ilha do Retiro, nesta sexta-feira (14) à noite. Fazendo o dever de casa básico, o torcedor rubro-negro já pode ir preparando o secador. Ele precisa funcionar no sábado e no domingo.

Com a vitória, o Leão chegaria a 35 pontos, provisoriamente no G6, mas podendo ser superado por outras três equipes. Uma delas é o Atlético-GO (32 pontos), que faz o clássico local com o Vila Nova (34). Uma derrota do rubro-negro do centro-oeste seria o ideal para os pernambucanos.

Também no sábado, o outro a ser secado é o Goiás (32). No Heriberto Hülsen, em Santa Catarina, o alviverde encara o líder Criciúma (40). Uma derrota ou empate são bem-vindos.

O terceiro jogo a entrar no radar dos leoninos é CRB (outro com 32) x Novo Horizontino (33), no domingo. No caso deste jogo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, somente o empate manteria ambos abaixo do Sport, que terminaria a rodada entre os seis primeiros colocados, na zona dos play-offs.