Raio-X: Londrina vê jogo contra o Sport, como primeiro passo para sair da zona

O Tubarão vive momento delicado na Série B, mas vê uma vitória diante do Sport como solução dos problemas.

Londrina e Sport se enfrentando no Estádio do Café (Rafael Martins / Londrina EC)

O adversário do Sport nesta rodada de Série B, o Londrina passa por uma fase complicada no campeonato e tem grandes chances de acabar sendo rebaixado se não se recuperar rapidamente na competição. O desempenho negativo que vem perseguindo o clube nas últimas rodadas foi decisivo para sua atual situação.

Nos últimos 5 jogos a equipe catarinense não ganhou nenhum, somando 3 derrotas seguidas e 2 empates. Sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Tubarão tenta se achar no campeonato para tentar fugir do Z-4. Para isso, o Londrina precisa de um bom resultado jogando contra o Sport, numa Ilha com mais de 20 mil torcedores.

A chegada do técnico Rogério Micale, em maio de 2026, fez uma mudança instantânea no time, chegando a tirar o time da zona. Mas, em seguida, a equipe voltou a acumular resultados ruins e, na goleada sofrida diante do Novorizontino em casa, voltou à zona de rebaixamento. A derrota para o Leão da Ilha, nesta sexta, pode culminar na queda do técnico e ainda mais degraus para subir.

Luz no fim do túnel

A rodada 22° também é marcada pelo confronto direto entre Ceará e Cuiabá, ambas as equipes abrem a classificação fora da zona de rebaixamento. O confronto entre as duas equipes acontece neste sábado (15), às 16h, na Arena Castelão.

Qualquer resultado interessa ao Londrina, dependendo do seu desempenho na Ilha. Se vencer o Sport, a equipe catarinense ficaria a 2 pontos do Ceará e 3 do Cuiabá. Lembrando que o Tubarão ainda enfrenta as duas equipes.

Provável escalação

Com foco total no jogo, o Londrina deve ir a campo com: Kozlinski, Nino Paraíba, Lincoln, Gabriel Lacerda, Heron, Tárik, João Vitor, Lucas Marques, William Pottker, Raí Nascimento e Pablo Dyego.

