Raio-X: Adversária do Náutico, Ponte Preta vive forte crise e amarga virtual queda para a Série C

Elvis, meia da Ponte Preta (Marcos Ribolli/PontePress)

Próxima adversária do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta enfrenta uma forte crise financeira e vem caminhando a passos largos para o rebaixamento à Série C. Os sérios problemas fora de campo refletiram no desempenho da equipe, que amarga a lanterna da competição nacional com uma campanha de pouca competitividade.

O Timbu visita a Macaca nesta sexta-feira (14), às 19h30, no Moisés Lucarelli. O Náutico encara o último colocado, pela 22ª rodada, como 14º na tabela de classificação, com 26 pontos conquistados.

Grave crise financeira e problemas no elenco

A crise cada vez maior que vive a Ponte Preta é exemplificada pela lista de relacionados para o jogo com os alvirrubros. Segundo o próprio técnico Márcio Zanardi, a Macaca só terá 17 jogadores profissionais disponíveis para o jogo. A comissão técnica será obrigada a promover a subida de três atletas da base para compor o banco de reservas.

Os problemas de elenco se agravaram após o transfer ban que a equipe paulista sofreu, que se soma às saídas do elenco por questões de atrasos recorrentes de salário. Com atletas também no departamento médico, o treinador ponte-pretano não terá muitas opções para escalar o time.

Virtual rebaixamento e jejum de vitórias histórico

Apesar de ainda restarem 17 rodadas para o fim da Série B, a Ponte Preta já tem seu destino praticamente selado. Somando apenas 9 pontos após 21 rodadas, o clube está 16 pontos atrás do primeiro time de fora da zona da degola (Ceará). Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Ponte tem 99,36% de chances de cair.

Atualmente, a Macaca vive uma sequência historicamente negativa na Série B. O clube de Campinas acumula 15 jogos sem vitória pela competição, a segunda maior marca já registrada. Nas últimas 10 partidas, a Ponte conta com nove derrotas e apenas um empate.

Provável escalação

Com opções escassas, a Ponte Preta deverá entrar em campo com: Vinicius; Diego Leão, Gustavo Almeida e Sergio Palacios; Daniel Baianinho, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Diego Porfírio; David da Hora e Brandão.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.