Sport amplia capacidade para torcida e lança setor promocional contra o Londrina

Novo espaço terá 3.500 lugares e acesso exclusivo pelo Portão 8 da Ilha do Retiro

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá um novo setor promocional para a torcida rubro-negra na partida contra o Londrina, nesta sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O espaço terá capacidade para 3.500 torcedores, com ingressos vendidos por R$ 20.

O novo setor terá acesso exclusivo pelo Portão 8 e ocupará parte da Arquibancada Frontal, a curva e parte da Arquibancada do Placar.

A ampliação foi autorizada após uma visita técnica com representantes do Sport, da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros.

Para garantir a segurança e o atendimento ao público, o clube informou que vai reforçar os efetivos de segurança privada, orientação de público e brigada de incêndio.

As vendas dos ingressos para o novo setor serão iniciadas ao longo desta quarta-feira (12).



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão