CRB vence o Avaí na Ressacada e deixa o Sport na 10ª posição na tabela da Série B

O CRB chegou aos 32 pontos na tabela da Série B, mas tem duas vitórias a mais que o Sport

CRB vence o Avaí na Ressacada (Reprodução/Internet)

A 21° rodada chegou ao fim nesta terça-feira (11) à noite, após o jogo entre Avaí e CRB, na Ressacada, em Florianópolis. Pelo placar de 1 a 0 para a equipe alagoana, com um gol solitário de Bressan e uma ótima atuação do goleiro Vitor Caetano.

Ao garantir os 3 pontos fora de casa, o Galo da Pajuçara chegou a 32 pontos, mesma pontuação do Sport, que terminou a rodada com o amargo gosto da 10° colocação, ficando atrás do próprio CRB, Goiás e Atlético Goianiense pelo número de vitórias.

O Leão da Ilha soma 7 vitórias no campeonato, enquanto as outras equipes têm ao menos 8 vitórias. Porém, a diferença de pontos do rubro negro ao Novorizontino, a primeira equipe dentro da zona de playoffs, é de apenas 1 ponto.

O Sport se complicou ao longo do campeonato devido sua longa sequência de 9 jogos sem vencer. Em determinado momento a equipe chegou a ser líder da Série B, mas foi cedendo aos maus resultados e hoje se encontra em 10°, porém com chances de ainda entrar na zona de playoff.

O próximo jogo do Leão é nesta sexta (14), às 19:30h, contra o Londrina, que vem de uma péssima sequência de 3 derrotas seguidas e vai enfrentar o Sport em plena Ilha do Retiro.

