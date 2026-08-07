Raio-X: saiba mais sobre o Vila Nova, adversário do Sport deste sábado (8) pela Série B

Sport x Vila Nova em jogo disputado na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Vila Nova será o próximo desafio do Sport na tentativa de encerrar o jejum de nove partidas sem vitória na Série B. As equipes se enfrentam neste sábado (8), às 16h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 21ª rodada da competição.

Enquanto o Leão tenta se aproximar do G-6, o Tigre busca permanecer entre os seis primeiros colocados.

OBA é trunfo do Vila Nova



O principal ponto de atenção para o Sport está no desempenho do Vila Nova dentro de casa. O Tigre ainda não perdeu como mandante nesta Série B e transformou o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em um dos ambientes mais difíceis da competição. Em dez partidas disputadas em Goiânia, são oito vitórias e dois empates.

A força diante da torcida também aparece na sequência recente. O Vila Nova venceu os últimos cinco jogos que disputou no OBA. O retrospecto ajuda a explicar a presença da equipe no G-6 e aumenta o grau de dificuldade para o Sport, que precisa encerrar uma sequência de nove partidas sem vitória na competição.

Para o Leão, portanto, não será suficiente apenas controlar a posse de bola. A equipe de Gilmar Dal Pozzo precisará ser eficiente nas oportunidades que criar e, principalmente, suportar a pressão de um adversário que costuma crescer atuando em seus domínios.

Força ofensiva

Comandado por Guto Ferreira, o Vila apresenta um futebol de característica competitiva e chega ao confronto com um dos ataques mais produtivos da Série B. São 27 gols marcados, número que coloca a equipe goiana como dona do quinto melhor ataque da competição.

O setor ofensivo é um dos principais pontos de atenção para Gilmar Dal Pozzo, principalmente diante dos problemas defensivos que o Sport vem apresentando ao longo da temporada.



Conhecidos do torcedor rubro-negro

O elenco do Vila Nova reúne alguns nomes conhecidos do torcedor do Sport. O principal deles é o técnico Guto Ferreira, que já comandou o Leão e conhece bem a pressão e as características de trabalhar na Ilha do Retiro.

Dentro de campo, o meia Marquinhos Gabriel também tem passagem pelo clube rubro-negro e é uma das referências técnicas da equipe. O jogador tem experiência no futebol brasileiro e pode atuar na construção das jogadas ofensivas.

Nas laterais, o Vila conta ainda com Hayner e Igor Cariús, que também vestiram a camisa rubro-negra. A presença de jogadores com conhecimento do ambiente do Sport acrescenta um componente interessante ao confronto.

Momento

Apesar da derrota para o CRB na última rodada, o Vila permanece em posição privilegiada na tabela. O confronto com o Sport, portanto, representa uma oportunidade de recuperação imediata e de manutenção da vantagem sobre os concorrentes que vêm logo abaixo na classificação.

Para o Leão, o cenário é justamente o oposto. Com 29 pontos, o Sport precisa quebrar a sequência negativa e diminuir a distância para o grupo de acesso. E terá pela frente um adversário que, além de estar no G-6, transformou o OBA em um dos ambientes mais difíceis da competição.