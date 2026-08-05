Sport oficializa contratação do goleiro Brenno, ex-Fortaleza

Jogador de 27 anos estava no Fortaleza e assinou contrato até o fim de 2027 com o Rubro-Negro pernambucano

Brenno, novo goleiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou, na manhã desta quarta-feira (5), a contratação do goleiro Brenno.

O arqueiro de 27 anos, que estava no Fortaleza, assinou contrato até dezembro de 2027 após realizar exames médicos.

“É uma honra vestir a camisa do Sport, um clube grande e de tradição no país”, disse o atleta, que já treinou com o restante do elenco no CT do Rubro-Negro.

Revelado pelo Grêmio e com passagem pelo futebol italiano, Brenno chega, em um primeiro momento, para ser reserva de Thiago Couto, ocupando a vaga de Halls, que deixou o Rubro-Negro para atuar no futebol japonês.

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