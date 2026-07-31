Sport anuncia a contratação do volante Willian Oliveira

Volante de 33 anos assina contrato até o fim de 2027 e inicia segunda passagem pela Ilha do Retiro

Willian Oliveira, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou nesta sexta-feira (31) a contratação do volante Willian Oliveira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 33 anos, chega após passagem pelo Coritiba e assinou contrato com o Leão até 31 de dezembro de 2027.

O atleta já se apresentou no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, realizou o primeiro treinamento com o restante do elenco e passa a integrar o grupo comandado por Gilmar Dal Pozzo, que busca recuperar o time na competição nacional.

Willian Oliveira é mais um reforço confirmado pelo Sport nesta janela de transferências, que já trouxe nomes como Claudinho, Kayky Almeida, Diego Hernández, Dudu Teodora e Murilo Rhikman. O clube ainda segue ativo no mercado em busca de novas peças.

Retorno à Ilha

Esta será a segunda passagem de Willian Oliveira pelo Sport. A primeira aconteceu entre o segundo semestre de 2014 e o início de 2015, quando disputou Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.

Na época, porém, teve poucas oportunidades, entrando em campo apenas oito vezes com a camisa rubro-negra.

“Felicidade em poder voltar a vestir esta camisa. O Sport é um grande Clube e é uma honra poder estar aqui novamente. A recepção neste primeiro dia foi a melhor possível, já deu para ter uma visão legal do que é o grupo e agora é trabalhar bastante, para junto com os meus companheiros, irmos em busca do nosso objetivo na Série B”, declarou.

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Currículo

Revelado pelo Fluminense, clube onde iniciou a carreira profissional, Willian Oliveira construiu trajetória por equipes como Goiás, Ceará, Cruzeiro, Vitória e, mais recentemente, Coritiba.

Pelo clube paranaense, disputou 15 partidas na atual temporada antes de acertar a transferência para o Sport. Ao longo da carreira, conquistou três títulos da Série B.