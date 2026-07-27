Após novo tropeço, Dal Pozzo analisa que Sport "não transforma trabalho em resultado"

Com nove jogos sem vitória, técnico afirma entender a cobrança da torcida e aponta falhas defensivas como principal obstáculo do Leão na Série B

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Gilmar Dal Pozzo voltou a reconhecer o momento delicado vivido pelo Sport após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro, resultado que ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias da equipe na Série B.

Em entrevista coletiva, o treinador afirmou entender a insatisfação da torcida, mas garantiu que segue confiante no trabalho desenvolvido desde seu retorno ao clube. Para o treinador, os erros são em conjunto com o grupo leonino.

Dal Pozzo comparou o cenário atual ao vivido em sua última passagem pelo Leão, em 2022, quando também enfrentou desconfiança antes de iniciar uma sequência positiva.

“Em 2022, quando eu cheguei aqui, também teve uma rejeição muito grande. Naquele momento a gente conseguiu reverter a situação, dar um padrão para a equipe e conquistar uma sequência de vitórias que sustentou o início do trabalho.”

Segundo o treinador, a diferença é que, desta vez, o desempenho apresentado nos treinamentos ainda não se reflete nos resultados.

“A gente está conseguindo fazer um trabalho bom, só que não está transformando isso em resultado. Eu tenho essa consciência. Seria ignorante da minha parte achar que o torcedor está feliz. Eu sei da minha responsabilidade, mas também sei das minhas convicções e do trabalho.”

Erros seguem comprometendo os resultados



Para Dal Pozzo, a repetição de falhas defensivas continua sendo o principal obstáculo para que o Sport volte a vencer na competição.

“Dos oito gols que nós tomamos desde que chegamos, quatro deles, no mínimo, foram erros nossos. Não foi o adversário que criou, fomos nós que demos a oportunidade. Isso está fazendo a diferença.”

O treinador ressaltou que, se esses lances tivessem sido evitados, o panorama da equipe seria diferente.

“Se a gente tivesse evitado esses quatro gols, consequentemente os resultados também teriam vindo.”

Treinador evita individualizar falhas



Questionado sobre a saída de Marcelo Ajul do time titular, com Habraão ganhando a preferência da comissão técnica, além o desempenho do sistema defensivo, Dal Pozzo evitou responsabilizar jogadores específicos e reforçou que o problema é coletivo.

“O Ajul fez um grande jogo contra o Goiás, mas também participou da jogada do gol. Hoje também não foi um erro individual. Eu entendo que existe uma falha coletiva de posicionamento. Não adianta individualizar, porque é o conjunto que não está funcionando.”

O comandante revelou que promoveu uma longa conversa com os jogadores antes da partida diante do Cuiabá, buscando fortalecer o grupo para interromper a sequência negativa.

“Ontem, na concentração, ficamos cerca de duas horas conversando e ouvindo os atletas. Fizemos um pacto, mas aconteceu exatamente a mesma coisa dos outros jogos. Mesmo assim, não conseguimos estancar os gols sofridos.”

Dal Pozzo também afirmou que o aspecto defensivo sempre foi uma das marcas de sua carreira como treinador e admitiu frustração por ainda não conseguir reproduzir isso no Sport.

“Minha carreira foi sustentada principalmente pela organização defensiva. Mas confesso que, neste momento, estou encontrando dificuldade por uma série de fatores. Não está do jeito que eu quero, e isso está comprometendo os resultados.”