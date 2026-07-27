Sport empata com o Cuiabá, amplia jejum e completa dois meses sem vencer na Série B

Leão cede empate em 1 a 1 na Ilha do Retiro e chega ao nono jogo seguido sem vitória

Raul, volante do Cuiabá, e Clayson, atacante do Sport, em disputa de bola no jogo da 20ª rodada da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport voltou a decepcionar o torcedor na Ilha do Retiro e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, nesta segunda-feira (27), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. O Leão abriu o placar com Pedro Perotti, mas voltou a ceder um gol e ampliou a sequência negativa na competição.

O resultado levou o Rubro-Negro, agora com 29 pontos, ao 10º lugar na tabela e ao nono jogo consecutivo sem vitória na Série B. Desses nove compromissos, os três mais recentes terminaram empatados, aumentando ainda mais a pressão Gilmar Dal Pozzo, vaiado na Ilha do Retiro. O Sport também completa dois meses sem saber o que é vencer na competição nacional.

Agora, o Sport terá novo desafio fora de casa. O Leão só volta a campo no dia 8 de agosto, sábado, às 16h, quando enfrenta o Vila Nova, em Goiânia.

O JOGO

O Sport voltou a apresentar dificuldades na criação ofensiva e fez um primeiro tempo tecnicamente abaixo diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro. Mesmo com os retornos de Marcelo Benevenuto e Barletta à equipe titular, o Leão pouco conseguiu produzir e esbarrou na forte marcação do adversário, dono de uma das melhores defesas da Série B.

A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo repetiu a base utilizada na rodada anterior, contra o Goiás, mas voltou a sofrer com a falta de objetividade no meio-campo. Biel foi o jogador que mais tentou construir as jogadas ofensivas, buscando passes para quebrar linhas, mas encontrou pouca movimentação dos companheiros. Enquanto isso, os reforços contratados nesta janela de transferências iniciaram a partida no banco de reservas.

O Cuiabá levou mais perigo nas oportunidades que criou. Aos 15 minutos, Jean Dias arriscou de fora da área e obrigou Thiago Couto a fazer a defesa. Quatro minutos depois, foi a vez de João Basso subir de cabeça e exigir nova intervenção do goleiro rubro-negro. Aos 31, novamente Jean Dias finalizou de média distância, e a bola passou rente à trave.

Sem conseguir encontrar espaços, Dal Pozzo promoveu a primeira alteração ainda na etapa inicial. Pedro Martins, alvo de vaias da torcida, deixou o gramado para a entrada de Diego Hernández.

Na reta final do primeiro tempo, o Sport conseguiu chegar com mais frequência ao ataque. Perotti desperdiçou duas oportunidades: primeiro em cabeçada para fora, aos 41 minutos, e depois em chute de fora da área, que também não encontrou o alvo. O desempenho abaixo das expectativas provocou protestos da torcida, que vaiou a equipe e o técnico Gilmar Dal Pozzo na saída para o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

O que faltou durante boa parte da primeira etapa apareceu logo no início do segundo tempo. Aos 6 minutos, Diego Hernández fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. A bola ainda desviou na defesa antes de sobrar para Pedro Perotti, que dominou e, no segundo toque, bateu, sem chances para Marcelo Carné, abrindo o placar para o Sport.

Vivendo grande momento na partida, Diego Hernández quase ampliou pouco depois. Aos 12 minutos, recebeu passe de Zé Gabriel, arriscou de longa distância e obrigou Marcelo Carné a fazer uma grande defesa, evitando um golaço.

Quando parecia controlar a vantagem, o Sport voltou a ser castigado por uma desatenção defensiva. Aos 29 minutos, após cruzamento pela esquerda, Fábio Gomes apareceu livre na área, ganhou de Felipinho na marcação e cabeceou no contrapé de Thiago Couto para empatar o confronto: 1 a 1.

Depois do empate, o Leão tentou pressionar em busca do gol da vitória, mas voltou a encontrar dificuldades diante da forte marcação cuiabana e da falta de eficiência nas conclusões. Já nos acréscimos, na última oportunidade da partida, Perotti subiu para cabecear após bola levantada na área, mas finalizou no meio do gol, facilitando a defesa de Marcelo Carné.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Diego Hernández) e Biel (Yago Felipe); Barletta, Clayson (Dudu Teodora) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

CUIABÁ: Marcelo Carné; João Basso, Empereur e Calebe; Raylan (Igor Inocêncio), Raul, David e Marlon (Lorenzo); Jean Dias, Rodrigo Rodrigues (Kauan Cristtyan) e Fábio Gomes. Técnico: Eduardo Barros.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

Quarto Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Gols: Perotti (06'/2ºT) e Fábio Gomes (29'/2ºT)

Cartão amarelo: Pedro Martins (SPT)

Público: 13.446

Renda: R$ 310.033,00