Conselheiro do Sport cobra investigação sobre R$ 600 milhões administrados pela última gestão

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O conselheiro do Sport Pedro Leonardo de Lacerda defendeu que a situação financeira deixada pela última gestão do clube seja investigada. Em entrevista à Rádio Clube, o dirigente afirmou que é necessário esclarecer o destino dos recursos administrados pelo Leão nos últimos anos e também apurar o caso envolvendo a movimentação de R$ 5 milhões das contas do clube, revelada e detalhada pela atual diretoria rubro-negra em entrevista à Rádio Jornal.

Segundo Pedro Leonardo, o questionamento não se trata de uma acusação direta, mas da necessidade de responsabilização caso sejam encontradas irregularidades na administração financeira.

"Como é que pode um clube que faturou em quatro anos quase 600 milhões de reais não ter dinheiro para pagar a internet, não ter dinheiro para reparar uma janela, não ter dinheiro para poder cuidar da parte elétrica? Então, isso tem que ser apurado. Não se está dizendo que houve roubo de ninguém, mas, no mínimo, o que houve foi uma péssima administração dos recursos e isso, é claro, tem que ser evidenciado e tem que ser investigado."

O conselheiro também afirmou que a principal preocupação do Conselho é entender como os recursos foram administrados durante a última gestão.

"O que me interessa é onde foi parar os 600 milhões de reais que passaram pelo Sport."

Pedro Leonardo ainda comentou o episódio envolvendo a transferência de R$ 5 milhões das contas do clube, durante o mandato de Yuri Romão, caso que vem sendo investigado pela atual diretoria.

"Então, esse fato desses R$ 5 milhões, dessa mudança, o que se alega, o que circulou em documentos, é que o ex-presidente, depois de deixar o mandato, transferiu, mandou uma carta ao Banco Genial e o banco tirou R$ 5 milhões da conta do clube e transferiu para outra conta. Isso tem que ser apurado e, se houve erro, alguém tem que se responsabilizar. Se não houve erro, tudo bem. Agora tem que ser esclarecido."

De acordo com o vice-presidente jurídico do Sport, Lucas Leite, a expectativa era de que o Sport recebesse cerca de R$ 14 milhões na parcela final da LFU. Entretanto, por causa dos critérios de distribuição — como desempenho esportivo e audiência — o valor caiu para aproximadamente R$ 5 milhões.

O dirigente afirmou que, após a eleição da nova diretoria, foi informado de que o dinheiro ainda não havia sido creditado ao clube. Dias depois, descobriu-se que houve uma movimentação bancária envolvendo esse recurso.

Em entrevista à Rádio Jornal, Yuri Romão afirmou ser comum a prática de ex-presidentes utilizarem suas empresas para aportar recursos no clube em momentos de dificuldade. O ex-mandatário garantiu que a operação se tratava de um ressarcimento.

Conselho Fiscal não apresentou parecer conclusivo

Durante a reunião do Conselho realizada na última terça-feira (21), que analisou as contas da última gestão do Sport, o Conselho Fiscal não apresentou um parecer conclusivo recomendando a aprovação ou reprovação das contas.

Segundo Pedro Leonardo, o órgão responsável pela análise contábil optou por se abster de emitir uma posição definitiva.

Diante da ausência de um posicionamento conclusivo, surgiu durante a reunião a proposta de criação de uma comissão paralela para realizar uma nova avaliação das contas apresentadas pela gestão anterior.

"Segundo o nosso estatuto, o órgão do Sport Clube do Recife que tem a atribuição de avaliar as contas é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal fez um parecer se abstendo de dar uma opinião. Ou seja, o Conselho Fiscal diz que não tem condições nem de dizer se é para aprovar, reprovar ou aprovar com ressalva as contas."