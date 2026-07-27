Sport x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações pela 20ª rodada da Série B

Leão e Dourado se enfrentam nesta segunda (27), na Ilha do Retiro, em primeiro compromisso no segundo turno

Chrystian Barletta em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport inicia o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (27), às 19h30, diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, 20ª rodada.

Depois de terminar a primeira metade da competição fora do G-6, o Leão encara o confronto como uma oportunidade para interromper a sequência negativa e voltar a se aproximar da zona de acesso.

A equipe rubro-negra chega pressionada após empatar em 1 a 1 com o Goiás, resultado que ampliou para oito partidas a série sem vitórias na competição.

O duelo também será mais um teste para o técnico Gilmar Dal Pozzo, que ainda busca o primeiro triunfo desde o retorno ao comando do clube.

Com 28 pontos, o Sport sabe que precisa transformar o fator casa em vantagem para iniciar uma reação no campeonato.

No histórico do confronto, são apenas cinco jogos entre os clubes: uma vitória para cada e três empates.

SPORT

O Sport vem de um empate com gol tomado no final da partida em 1 a 1 com o Goiás na Serrinha, resultado que amargou ainda mais o torcedor rubro-negro e aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. A preparação necessária para corrigir os erros foi finalizada no domingo (26), no último treino no CT José de Andrade Médicis.

Para o confronto, Gilmar Dal Pozzo terá reforços importantes. O zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Barletta e Marlon Douglas retornam após cumprirem suspensão automática e ficam novamente à disposição da comissão técnica.

A tendência é que Benevenuto reassuma a vaga na defesa, enquanto Barletta e Marlon aumentam as opções ofensivas de um setor que sofreu baixas nas últimas rodadas.

"Será mais um jogo difícil. Estamos com três empates seguidos e precisamos voltar a ganhar, principalmente diante do nosso torcedor", expressou o volante Zé Gabriel.

CUIABÁ

O Cuiabá também vive um momento de instabilidade na Série B. A equipe mato-grossense encerrou o primeiro turno na 15ª colocação, com 24 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Eduardo Barros chega para o duelo acumulando três partidas sem vencer e tenta encontrar equilíbrio para voltar a brigar na parte de cima da tabela.

Para enfrentar o Sport, o técnico Eduardo Barros não poderá contar com o lateral-direito Raylan e o meia Pepê, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Biel; Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

CUIABÁ: Marcelo Carné; Igor Inocêncio, João Basso, Empereur e Marlon; Raul, David e Luiz Otavio; Jean Dias, Eliel e Fábio Gomes. Técnico: Eduardo Barros.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

Quarto Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: Disney+ (streaming)