Beto Lago: 'Primeiro turno chegou ao fim e foi frustrante para rubro-negros e alvirrubros'

Sport e Náutico empataram em 3 a 3 no primeiro jogo da final do Pernambucano de 2026 (Paulo Paiva/Sport)

Primeira fatia

O fim do primeiro turno da Série B deixa um retrato preocupante para Sport e Náutico. Os dois clubes chegam à metade da competição longe do G6 e com uma pontuação muito abaixo da expectativa criada no início da temporada. Mais do que os números, pesa a sensação de que ambos desperdiçaram oportunidades decisivas nas últimas rodadas.

No Sport, a crise se aprofunda. O jejum de vitórias já ultrapassa dois meses e nem a chegada de Gilmar Dal Pozzo foi capaz de provocar a reação esperada. O time continua produzindo muito pouco ofensivamente, vive de lances individuais. A defesa até estava mais organizada na partida contra o Goiás, mas ainda assim o gol adversário veio na indecisão dos zagueiros e do goleiro Thiago Couto. Ou seja, questão de posicionamento – jogadores precisam ser mais cobrados.

No Náutico, a vitória sobre o Londrina interrompe a sequência negativa, mas também escancara uma dependência. Jean Carlos mudou o time. Com liderança, qualidade técnica e protagonismo nas bolas paradas, marcou um gol, deu assistência para outro e mostrou o quanto faz diferença. Ainda assim, os três pontos só vieram graças às defesas decisivas de Muriel. O talento de Jean Carlos devolve esperança, mas não resolve os problemas estruturais. O Timbu continua vulnerável defensivamente e precisa de reforços.