Goiás x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 19ª rodada da Série B

Fábio Matheus e Biel Fonseca, volantes do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após ampliar para sete jogos a sequência sem vitórias, o Sport terá mais um desafio direto na briga pela parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (22), às 20h30, o Leão visita o Goiás, no Estádio da Serrinha, pela 19ª rodada da competição.

O confronto marca o encerramento do primeiro turno e coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na classificação. Enquanto os rubro-negros ocupam a nona posição, com 27 pontos, o Esmeraldino aparece em sétimo, com 28.

O histórico do confronto aponta vantagem para o Goiás. Em 33 partidas disputadas entre as equipes, o Esmeraldino venceu 15 vezes, contra 12 triunfos do Sport, além de seis empates.

Jogando em Goiânia, o domínio é ainda maior. Em 17 confrontos, foram 11 vitórias do Goiás, quatro empates e apenas dois triunfos do Sport.

SPORT

O momento rubro-negro é de pressão. O empate por 2 a 2 com o Operário, no último sábado, aumentou a insatisfação da torcida e manteve o Sport distante do G-6. Desde o retorno de Gilmar Dal Pozzo, a equipe ainda não venceu: são dois empates e uma derrota.

Buscando mudar esse cenário, a delegação leonina desembarcou em Goiânia ainda na segunda-feira (20) e encerrou a preparação na tarde de terça, no CT do Atlético-GO, antes de seguir para a concentração.

Dal Pozzo terá desfalques importantes para a partida. O meia Carlos de Pena segue em recuperação de uma lesão de grau dois no tornozelo direito e deve voltar apenas nas próximas semanas.

Também ficam de fora Marcelo Benevenuto, Barletta e Marlon Douglas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Zé Lucas continua preservado enquanto negocia uma possível transferência.

Por outro lado, o atacante Clayson retorna após cumprir suspensão e deve reforçar o setor ofensivo. Na defesa, Marcelo Ajul e Kayky disputam a vaga deixada por Benevenuto.

Já no ataque, a tendência é que um dos recém-chegados ganhe oportunidade entre os titulares. Diego Hernández, que entrou bem diante do Operário, e Dudu Teodora disputam espaço na equipe. Outra novidade será o retorno do lateral-direito Madson, novamente à disposição após ficar fora da lista de relacionados na rodada passada por opção técnica.

GOIÁS

Se o Sport tenta interromper a sequência negativa, o Goiás chega embalado. O time comandado por Mozart soma três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas e vive seu melhor momento na Série B.

Desde que assumiu o comando da equipe, Mozart ainda não perdeu. O treinador acumula duas vitórias e um empate e recolocou o Esmeraldino na disputa direta pelas primeiras posições da tabela. Uma vitória sobre o Sport pode colocar o clube goiano novamente no G-6.

Para o duelo, o treinador terá problemas na defesa. Ramon Menezes, emprestado pelo Sport ao Goiás, não poderá atuar por questões contratuais, enquanto Lucas Ribeiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Luisão seja o substituto na zaga.

O confronto também marcará o reencontro entre Sport e Lucas Lima. Titular do Goiás, o meia foi um dos principais nomes do Leão nas últimas temporadas e enfrentará pela primeira vez o ex-clube desde sua saída.

FICHA DA PARTIDA

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Luisão e Djalma; Filipe Machado, Juninho (Lourenço) e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fábio Matheus e Biel; Diego Hernández, Perotti e Clayson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia



Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Transmissão: Disney+ (Streaming)