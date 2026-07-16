Sport oficializa contratação do atacante Dudu Teodora, ex-Mazatlán-MEX

Dudu Teodora, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou, nesta quinta-feira (16), a contratação do atacante Dudu Teodora, de 26 anos. O jogador, que estava no Mazatlán, da Primeira Divisão do México, já se apresentou no CT José de Andrade Médicis, onde foi aprovado nos exames médicos e físicos. O atleta assinou contrato definitivo com o Leão válido até 30 de novembro de 2026.

Com características de força física, velocidade e drible pelos lados do campo, Dudu chega para acirrar a disputa no setor ofensivo rubro-negro.

"Chegar ao Sport representa um momento imenso na minha carreira. Falei com a minha família e estamos muito felizes com essa oportunidade. É um clube enorme, com uma torcida gigante e apaixonada, tudo o que um jogador deseja", celebrou o novo reforço leonino.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão



Natural de Campinas (SP), Dudu Teodora iniciou sua formação nas categorias de base da Inter de Limeira e da Ponte Preta, antes de seguir para o Fluminense. Foi no Tricolor das Laranjeiras que o atacante se profissionalizou, em 2018.

Em 2020, o atacante iniciou sua trajetória no futebol europeu. Em Portugal, vestiu as camisas de Marinhense e Nacional, clube no qual viveu o melhor momento da carreira.

Na última temporada da Liga MX, Dudu esteve em campo em 32 das 34 partidas disputadas por sua equipe, marcou apenas um gol marcado e quatro assistências.

Pacote de reforços na Ilha do Retiro

O atacante chega como o quarto reforço do clube nesta janela de transferências. Antes dele, o Leão já havia anunciado o lateral-direito Claudinho e o meia Diego Hernández, enquanto o zagueiro Kayky Almeida tem negociação avançada e aguarda apenas a oficialização para ser confirmado como novo jogador rubro-negro.

