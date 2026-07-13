Gustavo Maia acerta saída do Sport para defender o Atlético-GO

Atacante não vinha tendo minutagem e Dragão buscou atleta a pedido de Roger Silva, ex-técnico do Leão

Gustavo Maia, atacante do Sport (Baggio Rodrigues / SCR)

O atacante Gustavo Maia está de saída do Sport. O jogador será negociado em definitivo com o Atlético-GO, adversário do Leão na Série B, em movimentação confirmada pelo presidente do clube goiano, Adson Batista.

A contratação atende a um pedido do técnico Roger Silva, que trabalhou com o atleta no início da temporada, durante sua passagem pelo Leão, antes de assumir o comando do Dragão na última semana.

Com contrato com o Sport até o fim de 2026, Gustavo Maia perdeu espaço ao longo da temporada e não vinha sendo utilizado com frequência. A última vez em que entrou em campo foi há quase um mês, no dia 17 de maio.

Na Série B, o atacante disputou apenas três partidas, enquanto a maior parte de sua participação aconteceu no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste.

Distante do limite de 12 jogos para transferência a outro clube na Segundona, o camisa 11 poderá atuar com a camisa do Atlético-GO.

Em 2026, Gustavo Maia somou 17 jogos pelo Sport, marcou três gols e distribuiu duas assistências. Ao todo, nas duas temporadas em que defendeu o clube pernambucano, acumulou 33 partidas, quatro gols e quatro assistências.

Em 2025, chegou a ser emprestado ao Criciúma, antes de retornar ao elenco leonino para a atual temporada.

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