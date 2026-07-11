Sport oficializa Diego Hernández e uruguaio participa de primeiras atividades com o elenco

Ex-Botafogo e Remo, meia-atacante de 26 anos já treina com o elenco no CT e inicia trabalhos para estrear na Série B

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante uruguaio Diego Hernández para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador de 26 anos assinou em definitivo com o Leão em um vínculo válido até 31 de dezembro de 2027, chegando com a missão de qualificar o setor ofensivo do elenco rubro-negro.

Natural de Montevidéu, Diego Hernández iniciou carreira no Montevideo Wanderers, do Uruguai. Em 2023, foi contratado pelo Botafogo. Acumulou passagens pelo León, do México, e pelo Everton, do Chile. Seu último clube foi o Remo, onde disputou 33 jogos, marcou três gols e deu três assistências na temporada.

Reapresentação e primeiro treino no CT



Menos de 24 horas após o empate em 3 a 3 diante do Botafogo-SP, o elenco leonino se reapresentou no CT José de Andrade Médicis para iniciar a preparação visando o confronto diante do Operário, o próximo desafio da equipe na Segundona. A partida acontecerá no sábado (18), às 16h, novamente na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B.

A grande novidade no gramado e na academia foi justamente Diego Hernández. O uruguaio, que havia chegado ao Recife na última quinta-feira (9), enquanto o grupo realizava um treino fechado na Ilha do Retiro e entrava em regime de concentração, teve o seu primeiro contato direto com os novos companheiros.

O atleta cumpriu uma carga de atividades específicas voltadas para a transição física, cronograma idealizado em conjunto pelo departamento de saúde e performance do clube e pela comissão técnica. Nos próximos dias, Diego Hernández será apresentado oficialmente e aguardará a regularização no BID da CBF para ficar à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo.