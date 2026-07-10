Dal Pozzo exalta reação do Sport contra o Botafogo-SP, mas aponta necessidade de ajustes defensivos

Técnico valorizou empate em 3 a 3 buscado nos acréscimos e citou desafio por correções na equipe nesse início de trabalho na Ilha

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após o empate em 3 a 3 com o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro, o técnico Gilmar Dal Pozzo destacou o poder de reação do Sport, mas reconheceu que a equipe voltou a apresentar falhas defensivas e fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado.

Em sua segunda partida desde o retorno ao comando rubro-negro, o treinador afirmou que o principal desafio agora é encontrar equilíbrio para encerrar a sequência de seis jogos sem vitória na Série B.

Na avaliação do treinador, a postura apresentada antes do intervalo foi determinante para que o Sport precisasse correr atrás do placar. Dal Pozzo ressaltou que as mudanças promovidas na etapa final surtiram efeito e foram fundamentais para a reação da equipe.

“Ficamos abaixo no primeiro tempo, abaixo para uma equipe que quer vencer o jogo. Voltamos do intervalo em uma situação complicada, com uma sequência de resultados negativa. Fiz alguns ajustes, mudanças que entendi necessárias, e tivemos uma reação fantástica. Buscamos o primeiro gol, depois o segundo, mas foi um cenário parecido com o que aconteceu contra o Criciúma. Temos que buscar esse ponto de equilíbrio, e esse é o desafio desta semana”, analisou.

Apesar das dificuldades, o treinador fez questão de destacar o comprometimento do elenco para buscar o empate até os acréscimos. Para ele, o aspecto emocional e a entrega dos atletas foram positivos, mas o crescimento da equipe passa, principalmente, por ajustes táticos.

“Em momento algum faltaram vontade e atitude para essa equipe. Foi por isso que conseguimos esse poder de reação. O que nós temos que fazer é posicionar melhor essa equipe na parte defensiva e realizar alguns ajustes na parte ofensiva. Isso é consequência de trabalho”, afirmou.

Gilmar Dal Pozzo também pediu paciência com o processo de reconstrução do time. O treinador lembrou que está há apenas dez dias no clube e acredita que a evolução virá com mais tempo de treinamento.

“São dez dias que estou no clube. É um espaço muito curto. Não estou lamentando nem buscando justificativas, mas identifiquei que vamos precisar trabalhar muito. O grupo tem qualidade individual, é extremamente técnico. Melhoramos em números como posse de bola e duelos individuais. É um processo”, concluiu.

Próximo jogo

Com o empate, o Sport chegou aos 26 pontos e assumiu provisoriamente a sétima colocação da Série B, aguardando o complemento da rodada. São seis jogos seguidos sem triunfos do Rubro-Negro na competição.

O Leão agora terá mais uma oportunidade diante da torcida para tentar encerrar a sequência negativa. A equipe volta a campo no próximo sábado (18), às 16h, novamente na Ilha do Retiro, quando recebe o Operário pela 18ª rodada da Série B.