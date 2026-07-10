Sport reage, busca empate contra o Botafogo-SP, mas amplia jejum de vitórias na Série B
Barletta marca duas vezes, Leão evita derrota na Ilha, mas chega ao sexto jogo consecutivo sem vitória
Publicado: 10/07/2026 às 22:21
Sport x Botafogo-SP, jogo da 17ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport somou mais uma partida sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro, o Leão buscou uma reação após sair perdendo por 2 a 0, chegou a deixar tudo igual, voltou a ficar atrás no placar, mas arrancou o empate em 3 a 3 diante do Botafogo-SP, pela 17ª rodada.
O resultado marcou o sexto jogo consecutivo sem triunfo da equipe rubro-negra e o segundo compromisso de Gilmar Dal Pozzo no comando do clube, agora com um empate e uma derrota desde o retorno ao cargo.
Depois de um primeiro tempo marcado por erros e vaias da torcida, o Sport voltou do intervalo com outra postura. Barletta descontou logo no primeiro minuto da etapa final, Marcelo Benevenuto deixou tudo igual aos 18 e reacendeu a esperança da torcida. No entanto, Patrick Brey voltou a colocar o Botafogo-SP em vantagem em cobrança de escanteio.
Já nos acréscimos, após revisão do VAR, Barletta converteu um pênalti aos 50 minutos e decretou a igualdade na Ilha do Retiro. Ainda houve tempo para Clayson ser expulso após o apito final.
Com o empate, o Sport chegou aos 26 pontos e assumiu provisoriamente a sétima colocação da Série B, aguardando o complemento da rodada. Já o Botafogo-SP somou um ponto importante fora de casa, foi aos 20 pontos e ocupa a 14ª posição.
O Leão agora terá mais uma oportunidade diante da torcida para tentar encerrar a sequência negativa. A equipe volta a campo no próximo sábado (18), às 16h, novamente na Ilha do Retiro, quando recebe o Operário pela 18ª rodada da Série B.
O JOGO
O Sport começou a partida tentando assumir o controle da posse de bola diante da torcida, na Ilha do Retiro. Jogando em casa, o Leão encontrou dificuldades para furar a marcação do Botafogo-SP, que apostava nos contra-ataques e, principalmente, nos erros da equipe rubro-negra para criar perigo.
A estratégia do time paulista deu resultado aos 24 minutos. Em rápida escapada pela direita, Everton Morelli encontrou Zé Hugo com um passe em profundidade nas costas de Felipinho. O atacante ganhou na velocidade, invadiu a área e bateu firme, no canto alto, sem chances para Thiago Couto, abrindo o placar para o Botafogo-SP.
O Sport tentou reagir e quase chegou ao empate aos 33 minutos. Biel subiu bem após cruzamento e cabeceou firme, mas parou em grande defesa do goleiro Victor Souza.
O cenário, que já era complicado para os rubro-negros, piorou pouco antes do intervalo. Aos 41 minutos, o árbitro Maguielson Lima Barbosa foi chamado pelo VAR para revisar um lance dentro da área e assinalou pênalti após identificar toque de mão de Fábio Matheus. Na cobrança, Rafael Gava deslocou Thiago Couto e ampliou a vantagem do Botafogo-SP para 2 a 0.
Sem conseguir reagir na etapa inicial, o Sport deixou o gramado sob fortes vaias da torcida na Ilha do Retiro.
SEGUNDO TEMPO
Depois de um primeiro tempo muito abaixo, o Sport voltou do intervalo com três mudanças promovidas por Gilmar Dal Pozzo e apresentou uma postura completamente diferente. Mais agressivo e com intensidade ofensiva, o Leão precisou de apenas um minuto para diminuir o placar. Clayson finalizou, a bola explodiu na defesa e sobrou para Barletta que, na entrada da pequena área, bateu firme para estufar as redes.
Clayson seguiu sendo o principal responsável pela reação rubro-negra e participou diretamente do gol de empate, aos 18 minutos. O camisa 25, que entrou no intervalo, fez o cruzamento pela direita e encontrou Marcelo Benevenuto, que subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear firme e deixar tudo igual na Ilha do Retiro.
Depois da reação do Sport, o Botafogo-SP conseguiu equilibrar novamente a partida e voltou a ficar à frente do placar em uma jogada de bola parada. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Patrick Brey apareceu livre na área e desviou de cabeça para marcar o terceiro gol da equipe paulista.
Com o relógio correndo contra si, o Sport se lançou ao ataque em busca de um novo empate. A insistência foi recompensada já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Zé Roberto foi derrubado dentro da pequena área, e o árbitro Maguielson Lima Barbosa foi novamente chamado pelo VAR. Após revisar o lance no monitor, marcou a penalidade.
Três minutos depois, aos 50, Barletta assumiu a responsabilidade, cobrou com categoria, deslocou o goleiro Victor Souza e decretou o empate em 3 a 3, garantindo um ponto para o Sport diante da torcida na Ilha do Retiro.
Ao acertar a mão no rosto de Patrick Brey, o atacante Clayson ainda foi expulso na reta final. Desfalque leonino para o próximo compromisso na Segundona.
FICHA DA PARTIDA
SPORT 3
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Lucas (Zé Gabriel), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Roberto); Barletta, Marlon Douglas (Clayson) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
BOTAFOGO-SP 3
Victor Souza; Yuri Felipe, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales (Leandro Maciel), Everton Morelli e Rafael Gava (Wallace); Zé Hugo (Wesley Santos), Kelvin (Felipe Vieira) e Hygor (Guilherme Queiróz). Técnico: Claudio Tencati.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 20h
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Quarto Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Gols: Zé Hugo (24'/1T), Rafael Gava (41'/2T), Barletta (01'/2T e 50'/2T), Marcelo Benevenuto (18'/2T)
Cartões amarelos: Zé Lucas (SPT), Habraão (SPT); Rafael Gava (BSP), Matheus Sales (BSP)
Cartão vermelho: Clayson (SPT)