Beto Lago: 'O Sport precisa voltar a impor respeito na Ilha'

Perroti, atacante do Sport (Rafael Vieira)

A força da sequência

Em uma Série B tão equilibrada, engatar vitórias faz toda a diferença. O exemplo mais recente é o Fortaleza. Depois de se afastar da briga pelo G6, duas vitórias consecutivas recolocaram o time perto do G2. É nesse cenário que o Sport, agora sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, precisa se espelhar. Os próximos dois jogos serão na Ilha do Retiro: Botafogo/SP e Operário/PR.

Se conquistar os seis pontos, o Leão pode voltar a ganhar força na disputa pelo acesso, após perder terreno nas últimas rodadas de uma competição marcada pelo equilíbrio. Mas o desafio de Dal Pozzo vai além da tabela. Sua principal missão é devolver ao Sport um futebol convincente e, sobretudo, resgatar a força da Ilha do Retiro.

Durante anos, jogar na casa rubro-negra era sinônimo de enorme dificuldade para qualquer adversário. Essa característica se perdeu. O Sport deixou de fazer da Ilha um diferencial, desperdiçou pontos diante da torcida e viu o estádio perder parte da atmosfera intimidadora que sempre o marcou.

A atuação contra o Criciúma ampliou a desconfiança da torcida e da imprensa. Cabe ao treinador responder em campo, com uma equipe mais organizada e competitiva. Porque, nesta reta decisiva da Série B, não basta apenas vencer. É preciso reconstruir um ambiente em que o adversário entre em campo sabendo que conquistar pontos na Ilha do Retiro será uma tarefa das mais difíceis. O Sport perdeu essa característica ao longo dos últimos anos, e recuperar essa característica pode valer tanto quanto qualquer reforço ou mudança tática na luta pelo acesso.



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A estreia de Jean Carlo aumenta a expectativa da torcida alvirrubra para o confronto diante do Avaí, que ocupa a zona de rebaixamento. Mais do que uma boa atuação, o Náutico precisa vencer. Um empate pouco acrescenta na luta pelos objetivos da equipe e prolongaria a incômoda sequência sem vitórias na Série B. Jogando nos Aflitos, conquistar os três pontos é praticamente uma obrigação.

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Trajetórias diferentes no G6

Após 16 rodadas da Série B, Sport e Náutico apresentam campanhas com características distintas. O Leão chegou a liderar a competição na 11ª rodada e já figurou no G6 em oito oportunidades. O Timbu, por sua vez, foi vice-líder nas 9ª e 10ª rodadas, mas esteve entre os seis primeiros apenas cinco vezes. Um dado positivo para ambos é que nenhum entrou na zona de rebaixamento. A pior colocação do Náutico foi o 16º lugar, na estreia, enquanto o Sport teve como pior posição o 13º lugar, nas 1ª e 5ª rodadas.



Segunda melhor campanha como visitante

O duelo contra o Barra pode representar um divisor de águas para o Santa Cruz na Série C. Atual quarto colocado, o Tricolor tem uma campanha consistente e se destaca como visitante, com a segunda melhor campanha da competição: 11 pontos conquistados, atrás apenas da Inter de Limeira. Em casa, o desempenho deixa a desejar. Com 10 pontos, o Santa ocupa a 13ª colocação no ranking de mandantes. Para seguir firme no G8 e brigar pelas primeiras posições, transformar a Arena de Pernambuco em um verdadeiro trunfo será fundamental.