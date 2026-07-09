Treino aberto: Sport encerra preparação com apoio da torcida antes de enfrentar o Botafogo-SP

O Leão entra em campo nesta sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro, ocupando a oitava colocação da Série B

Jogadores do Sport em treino aberto na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

Na véspera de mais um compromisso decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport contou com um incentivo extra vindo das arquibancadas da Ilha do Retiro. Na noite desta quinta-feira (9), o elenco rubro-negro encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP em um treino aberto, acompanhado por torcedores que marcaram presença para apoiar a equipe antes da partida.

A atividade também representou o primeiro contato do técnico Gilmar Dal Pozzo com a torcida leonina desde o seu retorno ao comando do clube. O treinador estreou no último fim de semana, na derrota por 1 a 0 para o Criciúma, em Santa Catarina, e agora fará sua reestreia na Ilha do Retiro diante do torcedor rubro-negro.

A abertura dos portões foi uma iniciativa da diretoria em meio ao momento delicado vivido pela equipe. Sem vencer há cinco partidas na Série B, o Sport busca transformar o apoio das arquibancadas em combustível para voltar a conquistar os três pontos e seguir na briga pelas primeiras posições da competição.

“Agradecer a torcida que veio nos acompanhar e fez uma bonita festa, com energia bem legal para nos apoiar, neste cenário em que temos que voltar a vencer na Série B. Esse calor é muito especial e faz com que todo o clima seja positivo, de otimismo e muita vontade de vencer vestindo esta camisa”, expressou o atacante Perotti.

A movimentação foi marcada por trabalhos táticos e ajustes finais promovidos por Gilmar Dal Pozzo, que ainda definiu os últimos detalhes da equipe que enfrentará o Botafogo-SP.

O Sport entra em campo nesta sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro, ocupando a oitava colocação da Série B, com 25 pontos.