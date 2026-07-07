Morre Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport, aos 77 anos

Wanderson foi presidente do Leão entre 1991 e 1996; clube decretou luto e prestou solidariedade aos familiares e amigos

Wanderson Lacerda, presidente do Sport entre 1991 e 1996 (Divulgação/Sport)

Morreu nesta terça-feira (7), aos 77 anos, Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport e um dos dirigentes mais marcantes da história do clube. Ele presidiu o Leão entre 1991 e 1996 e permaneceu atuante na vida política e administrativa do Rubro-Negro mesmo após deixar o cargo.

Durante sua gestão, o Sport conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano, em 1991, 1992, 1994 e 1996, além da Copa do Nordeste de 1994. Também atravessou um período de fortalecimento institucional.

À frente da presidência por cinco anos, Wanderson Lacerda participou de decisões importantes para o futebol rubro-negro e ajudou a consolidar o Sport como uma das principais forças do Nordeste na década de 1990.

Após encerrar o mandato, nunca se afastou da Ilha do Retiro. Continuou presente nos bastidores, colaborando como dirigente. Em 2013, Wanderson chegou a ser presidente do Conselho Gestor do Futebol.

O Sport decretou luto oficial de três dias, além de manter a bandeira rubro-negra hasteada a meio mastro em homenagem. Informações sobre o velório serão divulgadas posteriormente.

Foi com enorme tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento do ex-presidente Wanderson Lacerda, na tarde desta terça-feira (07), aos 77 anos.



Wanderson Lacerda dedicou grande parte da vida ao amor pelo Sport, seja na arquibancada ou em atuação na… pic.twitter.com/cMpyP9969Y — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 7, 2026

Confira nota do Sport na íntegra

"É com profundo pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento do grande ex-presidente do Leão, Wanderson Lacerda, aos 77 anos, na tarde desta terça-feira (07).

Wanderson teve uma atuação vitoriosa à frente do Executivo do Clube, foi presidente por três mandatos consecutivos, entre 1991 a 1996, mudando o Clube de patamar no cenário local e nacional, conquistando 4 títulos pernambucanos (1991, 1992, 1994 e 1996) e uma Copa do Nordeste (1994). Além de ter integrado a diretoria de futebol em diversos momentos e ter sido responsável também pela formação de vários elencos vitoriosos como o time pentacampeão pernambucano (1996 – 2000).

As informações sobre velório devem ser divulgadas em breve. Neste momento de dor e despedida, o Sport Club do Recife se compadece com os familiares, amigos do grande rubro-negro Wanderson Lacerda. A bandeira rubro-negra está a meio mastro e o Clube decreta luto oficial de três dias."

Em nota nas redes sociais, o Náutico também lamentou a morte de Wanderson Lacerda:

"O Clube Náutico Capibaribe lamenta o falecimento de Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport Club do Recife.

Neste momento de pesar, o Náutico expressa solidariedade aos familiares, desejando força e conforto diante desta perda."