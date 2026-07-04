Criciúma x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 16ª rodada da Série B

Pedro Perotti, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A tarde deste sábado (4) marcará um novo capítulo para o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Às 16h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, o Leão encara o Criciúma pela 16ª rodada da competição, em uma partida que representa a reestreia de Gilmar Dal Pozzo no comando rubro-negro.

Anunciado na última terça-feira para substituir Márcio Goiano, o treinador retorna ao clube após a passagem em 2022, quando foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Agora, assume a missão de recolocar o Sport na rota das vitórias e aproximá-lo novamente da zona de acesso à Série A.

O desafio não será simples. O Leão chega pressionado por uma sequência de quatro partidas sem vencer e ocupa a oitava colocação, com 25 pontos. Já o Criciúma vive momento oposto. Os catarinenses estão na quarta posição, somam 27 pontos e não perdem há dez rodadas. Em jogo, além dos três pontos, está a oportunidade de iniciar uma reação em um confronto direto entre equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Além da necessidade de voltar a vencer, o Sport terá pela frente um retrospecto desfavorável. As equipes se enfrentaram 19 vezes na história, com oito vitórias do Criciúma, seis empates e cinco triunfos rubro-negros.

O principal desafio está justamente nos jogos disputados em Santa Catarina. Em nove confrontos como visitante diante do Tigre, o Sport jamais venceu. Foram sete derrotas e dois empates.

SPORT

Desde que desembarcou no Recife, na última quarta-feira, Gilmar Dal Pozzo teve poucos dias para trabalhar.

A última atividade aconteceu na manhã de sexta-feira, no Centro de Treinamento do Figueirense, em Florianópolis. O técnico realizou ajustes táticos e trabalhos de bola parada, setores que vêm sendo apontados como prioridades para corrigir falhas recentes da equipe.

Mudanças na escalação não estão descartadas. Uma das possibilidades é a entrada de Marcelo Ajul no lugar do contestado Zé Marcos na zaga. O treinador também deve buscar uma equipe mais equilibrada entre os setores, tentando recuperar a consistência que marcou o Sport em boa parte da temporada.

Uma vitória pode recolocar os pernambucanos no grupo dos primeiros colocados. Com 28 pontos, o Leão alcançaria a mesma pontuação do líder Vila Nova. Em caso de novo tropeço, porém, o clube corre o risco de perder posições na tabela.

A partida também será marcada por reencontros curiosos entre treinadores. Gilmar Dal Pozzo já comandou o Criciúma em sua carreira e agora tenta iniciar uma nova trajetória no Sport justamente diante do ex-clube.

Do outro lado, Eduardo Baptista, treinador do Tigre, tem uma ligação histórica com o Leão. Foi no clube pernambucano que ele iniciou sua trajetória como técnico.

CRICIÚMA

Se o Sport tenta reencontrar o caminho das vitórias, o Criciúma vive uma fase de estabilidade. A equipe catarinense não perde há dez rodadas, acumulando cinco vitórias e cinco empates no período. Na última rodada, o Tigre derrotou o São Bernardo por 1 a 0, no Heriberto Hülse, resultado que consolidou a equipe entre os primeiros colocados da Série B.

Para enfrentar o Sport, Eduardo Baptista será obrigado a fazer ao menos uma alteração. O volante Eduardo recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. A tendência é que Jean Irmer assuma a vaga no meio-campo.

No ataque, Nicolas disputa posição com Wagninho, mas o restante da equipe deve ser mantido. A aposta do Criciúma é justamente na manutenção da base que vem apresentando regularidade ao longo da competição.

FICHA DA PARTIDA

CRICIÚMA: Alisson; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Jean Irmer, Gui Lobo, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Otero e Waguininho (Nicolas). Técnico: Eduardo Baptista.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos (Marcelo Ajul) e Felipinho; Zé Lucas, Fábio Matheus e Biel; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma

Horário: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT)

Quarto Árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)