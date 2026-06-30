Sport anuncia o retorno do técnico Gilmar Dal Pozzo para a sequência da Série B

O comandante chega para a sua segunda passagem na Ilha do Retiro após trabalho na Chapecoense

Gilmar Dall Pozzo, novo técnico do Sport (Divulgação / Sport)

O Sport anunciou oficialmente a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo, que retorna à Ilha do Retiro para substituir Márcio Goiano, demitido na última segunda-feira (29) após uma sequência negativa na Série B.

O novo treinador, oficializado nesta terça-feira (30), chega para a sua segunda passagem pelo clube rubro-negro. Dal Pozzo comandou o Sport durante a temporada de 2022, quando foi vice-campeão da Copa do Nordeste e totalizou 21 jogos à frente da equipe.

O trabalho mais recente do novo técnico leonino foi na Chapecoense. Pelo clube catarinense, Gilmar Dal Pozzo conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada, mas foi desligado do cargo durante este ano.

Segundo o Sport, o técnico de 56 anos já estará à beira do campo no próximo jogo da equipe na Série B, quando visita o Criciúma no próximo sábado (4). Dal Pozzo é aguardado no Recife nesta quarta-feira (1º) para realizar o primeiro contato com o elenco. O novo profissional tem contrato até o dia 30 de novembro, data do término da Segundona.

Situação na tabela

O Sport vive momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumula quatro jogos sem vitória. A equipe leonina caiu para a 8ª posição na tabela, com 25 pontos. A nova comissão técnica chega com a missão de evoluir o desempenho da equipe e melhorar a situação na tabela para seguir competindo pelo acesso à elite nacional.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

