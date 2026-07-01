De volta ao Sport, Dal Pozzo tem primeiro contato com elenco e inicia treinos

O técnico Gilmar Dal Pozzo junto ao elenco do Sport em treinamento no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

Anunciado na última terça-feira (30) para substituir Márcio Goiano, Gilmar Dal Pozzo desembarcou no Recife na manhã desta quarta (1º) e já comandou sua primeira atividade à frente do elenco do Sport no CT José de Andrade Médicis. O foco da preparação está voltado para o confronto contra o Criciúma, marcado para sábado (4), fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

De volta ao clube após a passagem em 2022, quando conquistou o vice-campeonato da Copa do Nordeste e dirigiu a equipe em 21 partidas, Dal Pozzo retorna com a missão de recolocar o Leão no caminho das vitórias e na disputa pelas primeiras posições da competição nacional.

No primeiro dia de trabalho, antes de ir ao gramado, o novo treinador reuniu todo o Departamento de Futebol no auditório do CT para uma apresentação oficial. Participaram do encontro membros da diretoria, comissão técnica, atletas e demais profissionais envolvidos no dia a dia do clube.

A chegada de Dal Pozzo acontece em um momento de instabilidade do time pernambucano. Sem vencer há quatro rodadas, o Leão caiu para a oitava colocação da tabela, com 25 pontos, e viu a distância para o grupo de acesso aumentar.

O treinador chega de um trabalho na Chapecoense. À frente do clube catarinense, conquistou o acesso à Série A na temporada passada. Apesar do sucesso, acabou deixando o cargo neste ano, em meio ao Brasileirão.