Sport demite técnico Márcio Goiano após derrota para o Fortaleza e queda na Série B

Leão completou quatro jogos sem vencer, deixou o G-6 e agora corre contra o tempo para anunciar substituto

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira)

A pressão na Ilha do Retiro tornou-se insustentável e a diretoria do Sport anunciou, nesta segunda-feira (29), a demissão do técnico Márcio Goiano. O estopim para a queda do comandante rubro-negro foi a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, neste último domingo (28), na Arena Castelão, resultado que ampliou o jejum do Leão da Ilha para quatro jogos e tirou a equipe do G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o revés, o Sport ampliou para quatro jogos a sua sequência de jejum na competição, acumulando três empates e uma derrota. O tropeço custou caro na tabela: o Rubro-Negro deixou o G-6 (zona de classificação) e despencou para a oitava colocação, estagnado nos 25 pontos.

Em nota oficial divulgada em seus canais de comunicação, o clube agradeceu os serviços prestados pelo comandante. "O Sport Club do Recife comunica que Márcio Goiano não exerce mais a função de treinador da equipe profissional. O Clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado durante o período em que esteve à frente do comando técnico rubro-negro, desejando sucesso na continuidade da carreira."

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Embora a demissão tenha sido motivada pelo momento de instabilidade, Márcio Goiano deixa o Sport com um aproveitamento estatístico considerável. Ao todo, o treinador comandou o Leão da Ilha em 22 partidas oficiais, somando 12 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, um aproveitamento de aproximadamente 63,6% dos pontos disputados.

No entanto, o futebol apresentado nas últimas semanas e a perda de posições estratégicas na tabela da Série B pesaram mais para a cúpula de futebol do que o histórico geral.

Próximo desafio

Sem tempo para lamentar, o elenco do Sport vira a chave e inicia a preparação para tentar estancar a crise. O Leão volta a campo no próximo sábado (5), novamente longe de casa, onde enfrentará o Criciúma. A expectativa agora gira em torno do anúncio do novo comandante, que deve assumir a missão de recolocar o time pernambucano de volta ao pelotão de frente do campeonato.

