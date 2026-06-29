Organizada protesta no desembarque e cobra elenco e diretoria do Sport

Manifestação aconteceu de forma pacífica após a derrota para o Fortaleza, que marcou o quarto jogo do Leão sem vitória

Protesto da torcida organizada do Sport (Reprodução)

O clima no Sport segue de forte pressão. Em meio à insatisfação pelos resultados recentes, a delegação rubro-negra desembarcou na madrugada desta segunda-feira (29), no Aeroporto do Recife, e foi recebida por dezenas de integrantes da principal torcida organizada do clube. No saguão, os torcedores promoveram um protesto e cobraram uma mudança imediata de postura da equipe na disputa da Série B.

A manifestação foi o reflexo imediato da derrota por 2 a 1 sofrida diante do Fortaleza, na noite de domingo (28), na Arena Castelão. Mais do que o revés no clássico regional, o resultado negativo acendeu de vez o sinal de alerta no clube, estendendo para quatro partidas a sequência de jejum do Leão da Ilha na competição nacional.

Apesar do tom firme das cobranças, o protesto transcorreu de forma pacífica, sem registro de incidentes físicos. Cercado pelos torcedores, o elenco optou pelo diálogo. Os zagueiros Marcelo Benevenuto e Zé Gabriel assumiram a dianteira do grupo e conversaram diretamente com as lideranças do movimento, em uma tentativa de amenizar a tensão e ouvir as reivindicações da torcida.

No centro das cobranças, os jogadores ouviram críticas contundentes pela postura apática apresentada nas últimas partidas. As principais lideranças da torcida exigiram uma mudança imediata de atitude, cobrando mais entrega, competitividade e brio dentro de campo já nas próximas rodadas.

A cobrança, no entanto, não ficou restrita aos jogadores. A diretoria de futebol do Sport foi o segundo principal alvo do protesto. Os manifestantes contestaram o planejamento da temporada e exigiram a contratação imediata de reforços de peso para qualificar o elenco e dar mais opções ao comando técnico.

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Márcio Goiano e o rendimento em xeque

Quem também sai bastante desgastado do episódio é o técnico Márcio Goiano. O comandante rubro-negro, que vinha respaldado por resultados anteriores, agora enfrenta forte rejeição externa. Durante o desembarque, os torcedores criticaram abertamente as escolhas táticas do treinador e a visível queda de rendimento físico e técnico do Sport no segundo tempo dos últimos jogos.

A falta de variação tática e a demora para reagir às investidas dos adversários são os principais pontos de questionamento que inflamam as redes sociais e as arquibancadas.

Distância do topo e a necessidade de resposta imediata

O preço da instabilidade recente foi cobrado caro na tabela de classificação. Ao ver o jejum de vitórias se prolongar, o Sport despencou para a oitava colocação da Série B, permanecendo estagnado nos 25 pontos e se distanciando do pelotão de frente que briga diretamente pelo acesso.

Sem tempo para lamentações, a comissão técnica terá a semana cheia para tentar reajustar os trilhos e blindar o vestiário. O Sport volta a campo no próximo sábado (5), longe de Pernambuco, onde enfrentará o Criciúma. Uma vitória em solo catarinense passou a ser tratada não apenas como fundamental para a tabela, mas como o único remédio capaz de estancar a crise interna antes que o objetivo do ano comece a escapar pelas mãos.

