Sport leva gol aos 49 minutos do 2º tempo e perde, de novo, para o Fortaleza
Sport reagiu no segundo tempo, mas levou um gol no apagar das luzes e foi derrotado outra vez para o Fortaleza
Publicado: 28/06/2026 às 20:42
Sport perdeu do Fortaleza (Baggio Rodrigues / Sport Recife)
A sina se repetiu e o Sport voltou a perder do Fortaleza, seu algoz deste ano na Copa do Nordeste. Mesmo com após boa reação no segundo tempo, o Leão levou um gol aos 49 minutos da etapa final, de Welliton, e foi derrotado por 2 a 1 na Arena Castelão, neste domingo (28), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo abriu o placar para os cearenses na etapa inicial. Perotti marcou para o rubro-negro.
A derrota foi um duro golpe no Sport, que saiu do G6 e caiu para a oitava colocação, com 25 pontos. O Fortaleza é o sétimo, também com 25 pontos – tem uma vitória a mais. O Leão da Ilha volta a campo no próximo sábado (5/7), fora de casa outra vez, contra o Criciúma.
O GOL DA VITÓRIA DO LEÃO DO PICI! FORTALEZA É PRA QUEM ACREDITA! ????— Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) June 28, 2026
VAMOOOOOOOOOS! #FortalezaEC #BrasileirãoB pic.twitter.com/4hugQIBKfP
O JOGO
Pressionado pela torcida para fazer mudanças no time após o frustrante empate contra o Atlético-GO na rodada passada, o técnico Márcio Goiano limitou-se a uma alteração: Yago Felipe saiu para a entrada de Fábio Matheus. No Fortaleza, Thiago Carpini apostou no trio ofensivo Vitinho, Luiz Fernando e Miritello.
O jogo começou com as duas equipes sem querer arriscar tanto no ataque e o duelo ficou muito de intermediária a intermediária. Aos poucos, o Tricolor do Pici foi aumentando o volume de jogo e arrematando de fora da área. Vitinho tentou duas vezes e Thiago Couto defendeu.
A insistência do time da casa deu resultado. Aos 27, Miritello ganhou no corpo de Benevenuto e bateu para grande defesa de Thiago Couto. Mas na sequência, Rodrigo cruzou e nem Miritello nem Zé Marcos tocaram na bola, ela passou por Thiago Couto e morreu no fundo da rede: 1 a 0.
Com dificuldade para chegar ao ataque, o Leão da Ilha só assustou aos 37, em cabeçada por cima de Madson. E o Sport ainda sofreu mais um revés no fim do primeiro tempo. Em disputa de bola com Mucuri, Zé Lucas caiu no gramado sentindo muita dor no tornozelo direito. Tanto que foi substituído por Pedro Martins.
SEGUNDO TEMPO
Mesmo sem novas alterações, o Sport voltou bem melhor. E teve nos pés de Iury Castilho duas grandes chances para empatar. Aos 15, Perotti cabeceou, João Ricardo defendeu e no rebote Castilho tentou de voleio, mas a bola subiu muito e encobriu o travessão. No recomeço do jogo, o rubro-negro roubou a bola e Castilho ficou cara a cara com o goleiro do Fortaleza, mas chutou em cima dele.
De tanto pressionar, o Sport chegou ao empate aos 23 minutos. Felipinho invadiu a área, driblou o goleiro João Ricardo e chutou na trave. No rebote, Perotti marcou de cabeça: 1 a 1.
Bastou levar o empate, o Tricolor do Pici voltou a atacar. E só não ficou à frente do placar de novo por Thiago Couto fez grande defesa em cabeçada de Miritello. Pensando em reforçar a marcação, Márcio Goiano mexeu no meio de campo. Biel e Fábio Matheus foram substituídos Zé Gabriel e Yago Felipe.
Mas o Leão foi castigado no final. Na última bola do jogo, aos 49, Welliton acertou um chute no ângulo de Thiago Couto: 2 a 1.
FICHA DA PARTIDA - FORTALEZA 2X1 SPORT
FORTALEZA: João Ricardo; Mucuri, Britez (Lucas Gazal), Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Rodrigo (Lucas Crispim), Pierre (Lucca Prior) e Lucas Sacha (Ryan); Vitinho (Lucas Emanoel), Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Pedro Martins), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Gabriel); Barletta (Marlon), Iury Castilho (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gol: Rodrigo (28’/1º); Perotti (23’/2º) e Welliton (49’/2º)
Cartões Amarelos: Vitinho. Mucuri e Miritello (FOR) ; Felipinho e Benevenuto (SPO)
Público: 8.339.