Sport contrata estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para Setor de Comunicação

Carlos Melo ao lado do presidente Matheus Souto Maior e Diretor de Comunicação Diego Perez (Igor Cysneiros)

O Sport anunciou a contratação de um novo colaborador, Carlos Melo, para o seu departamento de Comunicação. Viabilizada por meio do departamento de Inclusão, a ação ganha ainda mais relevância por acontecer justamente no mês dedicado à conscientização e inclusão do autismo – Dia do Orgulho Autista, 18 de junho – uma vez que o novo integrante, estudante de jornalismo, está dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para Nara Vieira, vice-presidente de Inclusão do Sport, a contratação é o reflexo de um planejamento detalhado que vem sendo desenhado pelo clube desde o início do ano. “É um passo que nós vínhamos construindo desde janeiro: transformar a verdadeira inclusão em realidade. Isso significa incluir a pessoa aproveitando a capacidade máxima do seu potencial, em uma atribuição que seja totalmente compatível com suas características”, destacou a vice-presidente.

A escolha da área de Comunicação, segundo a vice-presidente, para esta conquista reforça que o foco do Sport está no desenvolvimento profissional e no potencial do indivíduo. A gestão faz questão de enfatizar que o movimento não se limita ao cumprimento de cotas ou exigências legais, mas sim ao reconhecimento do merecimento e à função social que o clube carrega.

“Esta contratação mostra, na prática, que o Sport trabalha para transformar o discurso em realidade. Estamos aqui para expandir essas oportunidades pelo merecimento e pela função social indispensável não só para o Sport, mas para toda sociedade”, conclui Nara.

Segundo Vanessa Lima, diretora de inclusão do clube, esse processo corrobora com a atuação do departamento de inclusão no processo de desenvolvimento de um Sport mais plural. “Foi uma excelente iniciativa do Sport a contratação de Carlos Melo para comunicação do clube, pois demonstra o nosso compromisso com a inclusão e a valorização de diversas competências, contribuindo para um ambiente mais representativo. A comunicação é uma área do seu interesse e vamos colaborar com o seu desenvolvimento profissional e pessoal”, celebrou Vanessa.

“Isso mostra que o Sport enquanto clube social, ele precisa cumprir uma função importante para a sociedade. Ele precisa entregar de fato e não apenas em discurso aquilo que a gente prega. E a vice-presidência social, junto com a vice-presidência de inclusão, ela trabalha muito próximo ao torcedor para isso, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente discursa. Então essa contratação, essa efetivação, acho que ela é mais um passo nessa direção de comprovar que a nossa gestão busca de fato entregar aquilo que a gente se propõe”, afirmou o presidente Matheus Souto Maior.

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CELEBRAÇÃO

O novo integrante da equipe de comunicação do Leão, Carlos Melo, celebrou a oportunidade de trabalhar no seu time de coração. “Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade no Sport, poder ter a primeira oportunidade na minha área, que é o jornalismo e dentro de um clube que eu cresci assistindo, indo para os jogos na Ilha do Retiro. Meus pais são rubro-negros”.

“Eu vivo o Sport todo dia e eu tô muito grato por essa oportunidade de estar aqui, não só como jornalista, mas também representando a comunidade autista dentro do clube. E espero poder crescer na minha carreira de jornalista e também dentro do Sport”, comemorou Carlos.

De acordo com Diego Perez, diretor de comunicação do Leão, a chegada de Carlos vai contribuir para a carreira do estudante e para o setor. “Carlos tem um grande potencial. Desde as conversas iniciais, ele mostrou muita vontade, dedicação e conhecimento na área. Temos certeza que ele vai ajudar muito a nossa equipe e o clube”, afirmou Diego.