Técnico do Sport absorve críticas após empate com o Atlético-GO: "O resultado acaba cobrando"

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O terceiro empate consecutivo do Sport na Série B, este último com sabor de derrota, por 1 a 1 diante do Atlético-GO, ligou o sinal de alerta na Ilha do Retiro. Alvo principal da insatisfação das arquibancadas após o apito final, o técnico Márcio Goiano encarou as críticas com naturalidade.

O comandante rubro-negro destacou que a pressão faz parte da rotina do futebol, blindou o elenco e jogou o seu futuro no cargo para a cúpula de futebol do Leão.

"O futebol, a vida, ela nos cobra. O resultado acaba cobrando não só a mim, como todos os outros treinadores também. Eu analiso um todo. É um todo, você vê outras equipes também com dificuldade. Isso aí faz parte da competição. Então, com relação a isso, eu entendo a grandeza do clube, do Sport. Buscar voltar à Série A, isso aí sempre é o objetivo de todos", pontuou o treinador.

Sobre os protestos que ecoaram no estádio, Márcio preferiu valorizar o papel do torcedor.

"O torcedor, ele faz parte, porque é a parte da emoção. O que ele quer, nós queremos também, que é o resultado, que é a vitória. Mas com relação a isso, eu sou bem tranquilo. Isso é uma tomada de decisão da própria direção. E a gente continua trabalhando", declarou.

Ao analisar o desempenho do Sport dentro das quatro linhas, Márcio Goiano revelou que havia alertado o grupo no intervalo sobre o perigo oferecido pelo Dragão. O treinador citou o retrospecto recente do Atlético-GO, que buscou resultados desfavoráveis contra América-MG e CRB, para justificar o cuidado tático que faltou nos minutos finais.

"A gente sabia a estrutura, o modelo de jogo. O adversário, contra o América, conseguiu reverter a situação. Contra o CRB, com o resultado adverso, também conseguiu reverter e igualou o jogo. Então a gente sabia que o adversário tinha força para reverter se o caso necessitasse. Então foi o que aconteceu", iniciou.

"No primeiro tempo ainda, poderíamos ter aproveitado um pouco melhor. Acabou não conseguindo fazer o segundo gol e o adversário persistiu. Acabou no final, na última bola. Infelizmente, eles conseguiram fazer o gol de empate", completou.

Com o resultado, o Sport abriu a 14ª rodada de forma frustrante, desperdiçando a chance de jogar a pressão para Vila Nova e São Bernardo, os concorrentes diretos pela liderança que ainda entram em campo no fim de semana. O treinador cobrou equilíbrio para que o momento de oscilação não destrua o que foi construído pelo clube até aqui na Segundona.

"A gente sabia da importância em função de estar jogando em casa, sempre buscar os pontos. Você joga pressão para as outras equipes que, consequentemente, iriam ainda jogar para cumprir essa rodada. Nós temos que valorizar também o que nós fizemos até o momento. É manter a tranquilidade, o equilíbrio e fazer com que os atletas continuem trabalhando, continuem lutando para que a gente consiga os pontos durante a competição", concluiu.