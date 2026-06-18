Sport cede empate ao Atlético-GO nos acréscimos e frustra novamente a torcida na Série B
Perotti abre o placar na primeira etapa, mas Leão toma o gol aos 50 minutos sob fortes protestos na Ilha
Publicado: 18/06/2026 às 23:13
Barletta em ação pelo Sport na Série B (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport amargou mais um resultado frustrante na Série B. Na noite desta quinta-feira (18), o Leão vencia o Atlético-GO até os 50 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate por 1 a 1 em plena Ilha do Retiro, em duelo válido pela 14ª rodada. O gol sofrido no apagar das luzes estragou os planos do Rubro-Negro de assumir a liderança provisória da competição, deixando a equipe na terceira colocação com 25 pontos e sob fortes protestos das arquibancadas, que descontaram a insatisfação no técnico Márcio Goiano.
Aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Felipinho cruzou na medida e o artilheiro Perotti emendou de primeira para abrir o placar. Na etapa final, o ritmo do confronto caiu drasticamente. O Rubro-Negro passou a administrar a vantagem e viu o adversário crescer. Quando a vitória parecia garantida, aos 50 minutos, Geovany Soares cobrou escanteio e Léo Jacó marcou para estragar a noite leonina.
Este foi o terceiro empate consecutivo do Sport na Segundona, sequência que estancou a reação do time na briga pelo topo, agora pressionado. O próximo compromisso do Leão será o clássico nordestino diante do Fortaleza, no domingo (28), às 18h30, na Arena Castelão.
O JOGO
O Leão tentava ficar com a posse e mandar no jogo desde os primeiros minutos. A equipe rubro-negra tinha volume, mas não levava perigo, diferente do Atlético-GO, que, quando chegava, era perigoso e quase abriu o placar aos 9 minutos. No lance, Cristiano recebeu em profundidade e cruzou para Geovany Soares, que dominou dentro da área e finalizou, mas Marcelo Benevenuto fez o corte e evitou o gol.
Novamente Geovany levou perigo aos 22 minutos, quando cruzou uma bola venenosa que obrigou Thiago Couto a fazer boa defesa. O Sport enfim achou o caminho do gol através de seu artilheiro: aos 25 minutos, Felipinho levantou na área, Biel deixou a bola passar, e Perotti finalizou de primeira para abrir o placar na Ilha do Retiro. Sport 1 a 0.
O clube rubro-negro quase foi para o intervalo com uma vantagem maior. Aos 43 minutos, Barletta cobrou escanteio na medida e Marcelo Benevenuto cabeceou firme, mas o goleiro Paulo Henrique fez uma bela intervenção, fechando um primeiro tempo bastante movimentado na Ilha do Retiro
SEGUNDO TEMPO
No segundo tempo, o ritmo caiu. As boas chances das duas equipes vieram dos pés de Barletta, do lado do Sport, e de Geovany Soares, do lado do Atlético-GO, e foi o atacante do Dragão quem mais levou perigo.
Com Yago Felipe sendo deslocado para a lateral, o camisa 11 dos goianos limpou a marcação em contra-ataque, puxou para o pé direito e quase empatou aos 23 minutos. A bola passou raspando por cima da meta.
O Sport administrava o resultado, mas o Atlético-GO partia para cima e conseguiu estragar a noite rubro-negra. Aos 50 minutos, no apagar das luzes, Geovany Soares cobrou escanteio, a bola cruzou a área e, na segunda trave, Léo Jacó, que saiu do banco, ganhou da marcação para mandar para o fundo das redes, arrancando um empate em 1 a 1 na Ilha do Retiro.
FICHA DA PARTIDA
SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci (Marlon Douglas), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Pedro Martins), Yago Felipe e Biel (Fábio Matheus); Barletta, Iury Castilho (De Pena) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
ATLÉTICO-GO: Paulo Henrique; Ewerthon (Gabriel Paé), Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Leandro Vilela (Léo Jacó) e Guilherme Marques (Assis); Geovany Soares, Bruno José (Felipe Guimarães) e Marrony (Klebert). Técnico: Renan Brito.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 21h
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) eJorge Eduardo Bernardi (RS)
Quarto Árbitro: Jose Woshington da Silva (PE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Perotti (25/1T) e Léo Jacó (50/2T)
Cartões amarelos: Augusto Pucci (Sport) e De Pena (Sport); Tito (Atlético-GO) e Guilherme Marques (Atlético-GO)
Público: 13.151
Renda: R$ 233.208,00