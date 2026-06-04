Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletic-MG pela Série B
Sport x Athletic-MG: confira horários, valores e como comprar ingressos para a 12ª rodada
Publicado: 04/06/2026 às 17:23
Promessa de casa cheia: Sport recebe o Fortaleza na Ilha para carimbar vaga na final da Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.)
Na liderança da Série B do Brasileiro, o Sport iniciou, nesta quinta-feira (4), a venda de ingressos e a abertura de check-in para a partida contra o Athletic-MG. O confronto, válido pela 12ª rodada da competição nacional, está marcado para a próxima quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro.
Os bilhetes estão disponíveis com valores a partir de R$ 30. No dia da partida, os portões do estádio serão abertos duas horas antes do apito inicial, às 19h, para facilitar o fluxo de entrada da torcida.
De acordo com as diretrizes divulgadas pelo clube, crianças com até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade. Contudo, os responsáveis devem obrigatoriamente realizar o resgate do bilhete sem custo através do site oficial do Sport.
O clube reforça ainda que, para todas as pessoas a partir de 8 anos de idade, é obrigatório o cadastramento prévio da biometria facial para o acesso a qualquer um dos setores da Ilha do Retiro.
Escalonamento de vendas
A comercialização segue um sistema de prioridades de acordo com a categoria do quadro de sócios, abrindo espaço para o público geral no fim do dia. As vendas ocorrem de forma exclusivamente online na plataforma oficial do clube.
Confira a ordem de abertura dos lotes realizada nesta quinta-feira (4):
10h: Campeão de 87 (Sócio 87 ativos), Proprietários e Isentos
11h: 2008 é Nosso (Sócio Rubro-Negro ativos)
12h: Treme Terra
13h: Eternamente Estarei e Leão do Norte
14h: Vou Aonde Você For (Sócio Leão ativos) e Festa na Ilha (Sócio Leão de Todos ativos)
16h: Público Geral
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VALORES DE INGRESSOS
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70
Sociais: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 60
Camarote
TITULAR: R$ 60
CONVIDADOS: R$ 60
SportZone
Não sócio: R$ 500
Sócio: R$ 220
Infantil: R$ 200
*Abertura 4h antes da partida
Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)
Promocional por 24h
*Abertura 3h antes da partida
Visitante
Arquibancada Placar: R$ 100