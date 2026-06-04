Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletic-MG pela Série B

Promessa de casa cheia: Sport recebe o Fortaleza na Ilha para carimbar vaga na final da Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.)

Na liderança da Série B do Brasileiro, o Sport iniciou, nesta quinta-feira (4), a venda de ingressos e a abertura de check-in para a partida contra o Athletic-MG. O confronto, válido pela 12ª rodada da competição nacional, está marcado para a próxima quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro.

Os bilhetes estão disponíveis com valores a partir de R$ 30. No dia da partida, os portões do estádio serão abertos duas horas antes do apito inicial, às 19h, para facilitar o fluxo de entrada da torcida.

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De acordo com as diretrizes divulgadas pelo clube, crianças com até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade. Contudo, os responsáveis devem obrigatoriamente realizar o resgate do bilhete sem custo através do site oficial do Sport.

O clube reforça ainda que, para todas as pessoas a partir de 8 anos de idade, é obrigatório o cadastramento prévio da biometria facial para o acesso a qualquer um dos setores da Ilha do Retiro.

Escalonamento de vendas

A comercialização segue um sistema de prioridades de acordo com a categoria do quadro de sócios, abrindo espaço para o público geral no fim do dia. As vendas ocorrem de forma exclusivamente online na plataforma oficial do clube.

Confira a ordem de abertura dos lotes realizada nesta quinta-feira (4):

10h: Campeão de 87 (Sócio 87 ativos), Proprietários e Isentos

11h: 2008 é Nosso (Sócio Rubro-Negro ativos)

12h: Treme Terra

13h: Eternamente Estarei e Leão do Norte

14h: Vou Aonde Você For (Sócio Leão ativos) e Festa na Ilha (Sócio Leão de Todos ativos)

16h: Público Geral

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VALORES DE INGRESSOS

Sócio

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 30



Não sócio (público geral)

Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 60



Camarote

TITULAR: R$ 60

CONVIDADOS: R$ 60



SportZone

Não sócio: R$ 500

Sócio: R$ 220

Infantil: R$ 200

*Abertura 4h antes da partida

Ilha Lounge

R$ 180

R$ 140 (8 a 14 anos)

Promocional por 24h



*Abertura 3h antes da partida

Visitante

Arquibancada Placar: R$ 100