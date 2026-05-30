Sport/UNINASSAU encara Maringá em confronto direto por vaga nos playoffs da LBF

Equipe rubro-negra enfrenta o ADRM Maringá neste domingo (31), no Paraná, podendo assumir uma vaga entre as oito melhores da competição

Sport/UNINASSAU (Divulgação)

O Sport/UNINASSAU/Instituto Todos tem mais um desafio importante pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026 neste domingo (31). Às 11h, as Leoas encaram o ADRM Maringá, no ginásio da Arcom, no Paraná, em um confronto direto por uma vaga nos playoffs da competição.

A equipe pernambucana chega para a partida ocupando a nona colocação da tabela, justamente uma posição atrás do Maringá, que aparece em oitavo lugar. Com isso, um triunfo fora de casa pode representar a entrada do Sport na zona de classificação para a fase decisiva do torneio.

O duelo ganha ainda mais expectativa pelo equilíbrio da disputa. Separadas por apenas uma posição na classificação, as equipes tratam o confronto como fundamental na corrida pelos playoffs, prometendo uma partida intensa e de grande importância para a sequência da temporada.

A torcida rubro-negra poderá acompanhar o compromisso ao vivo, já que a partida terá transmissão pela TV Brasil. O confronto é mais uma oportunidade para as Leoas seguirem na luta por um lugar entre as melhores equipes da LBF 2026.