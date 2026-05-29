Sport irá inaugurar novo placar de LED na Ilha do Retiro em clássico contra o Náutico

Sport inaugura novo placar digital em LED na Ilha do Retiro no Clássico dos Clássicos contra o Náutico pela Série B

Sport inaugura novo placar eletrônico na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)



A Ilha do Retiro terá uma novidade para o Clássico dos Clássicos deste sábado (30), válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport vai inaugurar oficialmente o seu novo placar digital em LED. Com dimensões imponentes de 20 metros de largura por 4 metros de altura, o equipamento chega para reforçar o processo de modernização estrutural do estádio.

O novo telão foi instalado estrategicamente nos últimos degraus da Arquibancada Frontal, centralizado com a linha de meio de campo, garantindo visão ampla de qualquer setor da casa leonina.

Muito além das funções tradicionais de cronômetro e atualização do placar em tempo real, a estrutura funcionará como um hub de entretenimento e informação. O sistema, que conta com som integrado e tecnologia de alta visibilidade adaptada para diferentes condições climáticas, permitirá a exibição de conteúdos audiovisuais, campanhas institucionais do clube e ativações de marketing direcionadas ao público presente.

"Mais do que um placar, estamos falando de tecnologia aplicada à experiência, comunicação e geração de valor dentro da Ilha. É mais uma parceria estratégica que reforça o movimento de modernização do Sport e amplia as possibilidades de entrega para torcedores e parceiros", destacou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.

Parceria estratégica

A viabilização e instalação do equipamento foram conduzidas pela Trend Mídia, através do Trend Led Lab, braço da empresa focado no desenvolvimento de soluções em tecnologia LED para grandes arenas e eventos de massa.

Para Durval Costa Neto, representante da empresa, o projeto sob medida consolida a presença da marca no futebol da região. "O projeto da Ilha do Retiro representa exatamente o que o Trend Led Lab foi criado para fazer: soluções de LED desenvolvidas sob medida de alta visibilidade, com integração técnica e operacional ponta a ponta. Estar presente em mais um grande estádio do Nordeste reforça a capacidade técnica da empresa", afirmou.

A iniciativa marca mais um passo do Sport na busca por transformar a Ilha do Retiro em um estádio mais conectado e atrativo, otimizando tanto a experiência do torcedor em dias de jogos quanto o retorno comercial para os patrocinadores do clube.

