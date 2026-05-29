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CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS

Perotti projeta clássico contra o Náutico e destaca peso do duelo para sequência do Sport

Centroavante rubro-negro ressaltou a importância histórica do confronto e pediu força coletiva na Ilha do Retiro

Gabriel Farias

Publicado: 29/05/2026 às 17:26

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Pedro Perotti, centroavante do Sport/Rafael Vieira/DP Foto

Pedro Perotti, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Destaque do Sport na temporada, o atacante Pedro Perotti projetou o Clássico dos Clássicos diante do Náutico e destacou o peso do confronto para a sequência rubro-negra na temporada.

O duelo acontece após a eliminação do Leão na Copa do Nordeste e em meio à chance de liderança do clube na Campeonato Brasileiro Série B.

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O centroavante ressaltou a importância histórica do duelo e o tamanho da rivalidade no futebol pernambucano.

“O jogo é importantíssimo. É um clássico. A gente sabe o quanto isso representa para Recife, para toda a região”, afirmou.

Pedro Perotti destacou que o elenco entende a dimensão do confronto e reforçou a importância da união entre jogadores e torcida para buscar um resultado positivo no clássico. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos para o duelo deste sábado (30), na Ilha do Retiro.

“A gente está muito focado, sabe da importância desse jogo. Sem dúvida, todos juntos, nós jogadores e a torcida, focados em fazer um grande jogo. Se Deus quiser, essa vitória será importantíssima para a nossa sequência”, completou.

SPORT X NÁUTICO

Sport e Náutico se enfrentam neste sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada da  Série B. O Timbu ocupa a 2ª colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Leão, 3º colocado, que leva a pior no número de vitórias -uma a menos que os alvirrubros.

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Clássico dos Clássicos , Náutico , perotti , série b , Sport , sport x náutico
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