Sport desperdiça vantagem construída e é eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste

Miritello, centroavante do Fortaleza (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport acabou eliminado da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira (27). Jogando diante de sua torcida na Ilha do Retiro, o Rubro-Negro, apático, foi derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza, no confronto de volta da semifinal. O revés carimbou a eliminação pernambucana e a vaga do Tricolor do Pici na decisão regional. Algoz recente, o time cearense frustrou mais uma vez o sonho do tetra do Leão da Praça da Bandeira.

O Sport entrou em campo com a vantagem de jogar pelo empate, após ter vencido o duelo de ida por 2 a 1 na Arena Castelão. Nos 90 minutos decisivos na Ilha, porém, o futebol agressivo da primeira partida sumiu. O Fortaleza castigou os donos da casa, abrindo o placar com Miritello no primeiro tempo e fechando a conta com um golaço de Vitinho na etapa final.

No balanço do confronto, a torcida rubro-negra ainda digeriu o peso de um gol incrível desperdiçado por Carlos de Pena no fim do jogo de ida, um lance crucial que acabou fazendo falta para o resultado agregado nesta quarta-feira.

Com a classificação garantida em solo pernambucano, o Fortaleza avança para a grande decisão do Nordestão, onde enfrentará o Vitória em duas partidas para definir o campeão. Já o Rubro-Negro precisa virar a chave e volta a campo já neste sábado (30), às 20h30, para encarar o Náutico no Clássico dos Clássicos, novamente na Ilha do Retiro, em um duelo direto que vale a liderança da Série B.

O JOGO

Os primeiros cinco minutos de jogo mostravam o quão eletrizante seria o primeiro tempo.

Nos primeiros minutos, o Sport foi sufocante, jogando e pressionando para cima do Fortaleza. Mesmo jogando pelo empate, o Leão foi para cima em busca de matar o jogo logo no começo.

Aos nove minutos, Pedro Perotti fez uma linda jogada individual: tirou da marcação de Lucas Sasha, que ficou no chão, e arriscou de longe. O goleiro João Ricardo teve que ir de mão trocada para fazer uma grande defesa e evitar o primeiro gol do Sport na partida.

E o que o Fortaleza queria, o Sport não podia cometer. Thiago Couto saiu jogando errado aos 15 minutos e mandou no pé de Vitinho, que finalizou com desvio no meio do caminho; a bola passou por cima do gol rubro-negro.

Aos 17, o Sport voltou a assustar. Madson fez cruzamento da direita para a área e botou na cabeça de Perotti. O atacante cabeceou e a bola passou raspando a trave.

Aos 28, outra grande chance do Fortaleza em uma tabelinha. Miritello na pequena área finalizou travado e, no rebote, Vitinho mandou para fora.

Após crescer no jogo, o Fortaleza foi premiado com o gol. Aos 36 minutos, em cruzamento de Mucurí para o meio da área, o centroavante subiu mais que Zé Marcos e testou no canto direito do goleiro Thiago Couto. A bola foi morrer no fundo da rede: Fortaleza 1 a 0.

O Sport ainda ficou reclamando de um pênalti não marcado e foi ao intervalo com um gosto amargo, vendo o jogo se encaminhar para os pênaltis.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, se o roteiro já se encaminhava para uma noite ruim para a torcida rubro-negra, não demorou muito para o Fortaleza confirmar o cenário. O Sport voltou ainda pior do vestiário e não conseguia dar sequência às jogadas: roubava a bola, mas não prosseguia com a posse.

Aos 11 minutos, o Leão do Pici achou seu segundo gol. Vitinho puxou para o pé esquerdo e, de fora da área, acertou um chutaço para marcar um golaço na Ilha: Fortaleza 2 a 0. Na comemoração, o atacante tricolor ainda pediu silêncio à torcida rubro-negra.

O Sport ficou apático depois do segundo gol. Sentiu o baque, e o técnico Márcio Goiano resolveu mexer na equipe para tentar arrumar algo em campo. Mesmo assim, o Fortaleza seguiu perigoso, e o adversário teve a chance de marcar o terceiro, mas desperdiçou.

Nos últimos 20 minutos, quem tomava a posse de bola era o Sport, claro, precisando chegar a um gol a qualquer custo para levar a decisão para os pênaltis, mas o Fortaleza se defendia bem e segurava o resultado.

O Tricolor ainda teve o atacante Miritello expulso.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 0

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe (Carlos de Pena) e Biel (Edson Lucas); Barletta, Clayson (Iury Castilho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

FORTALEZA 2

João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton (Rodriguinho), Pierre (Rodrigo), Lucas Sasha e Mucuri (Gabriel Fuentes); Luiz Fernando (Paulo Baya), Vitinho (Welliton) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Miritello (36/1T), Vitinho (11/2T)

Cartões amarelos: Perotti (Sport), Marcelo Benevenuto (Sport); Miritello (Fortaleza), Mucuri (Fortaleza), Rodrigo (Fortaleza)

Cartão vermelho: Miritello (Fortaleza)

Público: 19.832

Renda: R$ 654.897,00