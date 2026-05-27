Beto Lago: 'Um empate coloca o Sport em mais uma final do Nordestão'

Sport e Fortaleza semifinal da Copa do Nordeste (Paulo Matheus/ Sport Club do Recife)

Ilha decisiva

Um empate coloca o Sport em mais uma decisão da Copa do Nordeste. Seria a quarta final do Leão desde a conquista de 2014. No caminho recente, ficaram os vices diante do Bahia, em 2017; do Fortaleza, em 2022; e do Ceará, em 2023. O retrospecto mostra que o clube voltou a frequentar o cenário decisivo do futebol regional. E, dentro do contexto desta semifinal, o Sport chega em vantagem. Além do empate, atua na Ilha do Retiro e vive um momento de crescimento coletivo.

Naturalmente, aparece um passo à frente nas projeções e até nas casas de apostas. Ainda assim, seria um erro imaginar facilidade diante do Fortaleza. Na Série B, a distância entre os dois praticamente não existe. O Sport é o terceiro colocado, com 19 pontos. Os cearenses aparecem em quinto, com 18. O equilíbrio da tabela traduz bem o que deve ser o confronto: pesado, tenso e decidido nos detalhes. É verdade que o Fortaleza já não possui o elenco que o colocou nos últimos anos entre os protagonistas do País, disputando Libertadores e Sul-Americana.

O investimento diminuiu e algumas referências saíram. Mas continua sendo um time perigoso, acostumado a jogos de pressão e forte em mata-matas. A goleada por 3x0 sobre o Londrina serviu para aliviar a cobrança da torcida tricolor e devolver confiança ao grupo. Do outro lado, o Sport também chega fortalecido. As vitórias recentes fora de casa derrubaram tabus, diminuíram desconfianças e fizeram o time ganhar consistência.

Mas, acima de tudo, a esperança rubro-negra está concentrada na qualidade individual de peças capazes de decidir jogos grandes. E quando essa capacidade técnica encontra a atmosfera da Ilha do Retiro, o Sport cresce ainda mais. Em noites assim, o estádio costuma jogar junto. É exatamente nessa combinação - ambiente, confiança e talento individual - que o torcedor leonino deposita a expectativa de voltar a disputar uma final regional.

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Em 2006, Sport e Náutico também dividiam a disputa da Série B. E, naquele ano, os dois clássicos foram marcados pelo equilíbrio e pela força dos mandantes: o Timbu venceu em casa por 2x1, enquanto o Leão fez 2x0 no seu reduto. O detalhe mais simbólico veio ao final da competição. Os dois comemoram juntos o acesso à elite do futebol nacional. O Sport encerrou na vice-liderança, enquanto o Náutico foi o quarto colocado.



Corrida das Pontes

A 21ª Corrida das Pontes do Recife neste domingo tem largada às 6h, no Forte do Brum. Consolidada no calendário esportivo da capital, a prova deve reunir cerca de cinco mil participantes nas modalidades de 5 km, 10 km, caminhada, corrida especial para pessoas com deficiência e a infantil “Corrida das Pontinhas”. As inscrições abertas no site oficial da corridadaspontesdorecife.com.br?.

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Novo projeto editorial

Em breve, darei início a um novo e especial projeto editorial. Uma coleção de 10 livros dedicados a algumas das equipes mais marcantes da história do Sport Club do Recife. A série vai revisitar grandes times das décadas dos anos 1940 até os anos 2000. Gerações que escreveram capítulos inesquecíveis com a camisa rubro-negra e que eternizaram ídolos, conquistas e histórias na memória de seu torcedor. O primeiro será sobre o “Supertime da Ilha”, campeão estadual de 1975.