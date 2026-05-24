Náutico perde Wenderson para o clássico contra o Sport pela Série B

Wenderson, volante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico terá uma baixa importante para o Clássico dos Clássicos de sábado (30), na Ilha do Retiro. O volante Wenderson recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória alvirrubra por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, e está fora do duelo contra o Sport, válido pela 11ª rodada da Série B.

Sem uma de suas principais peças de contenção no meio-campo, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos tem três opções no elenco. O volante Leonai surge como o mais cotado para assumir a titularidade, mas Ramon Carvalho e Samuel também correm por fora na disputa pela vaga durante as atividades da semana.

Por outro lado, a comissão técnica vive a expectativa de um reforço no setor ofensivo. O atacante Felipe Saraiva, que se recupera de lesão, já iniciou o processo de transição física no gramado e pode virar opção no banco de reservas caso seja liberado pelo departamento médico.

Para ajustar o time e definir os substitutos, o Timbu terá a semana cheia para treinar no CT Wilson Campos. O período de preparação será crucial, já que o clássico pernambucano ganhou contornos de decisão. Náutico e Sport estão empatados com 19 pontos na tabela, transformando o duelo de sábado em um confronto direto valendo a liderança da Série B.