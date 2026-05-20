Fortaleza x Sport: onde assistir, horário e escalações pela semifinal da Copa do Nordeste

O primeiro duelo entre Leões na semis do Regional acontece nesta quarta (20), na Arena Castelão

Gustavo Maia, atacante do Sport (Baggio Rodrigues / SCR)

O primeiro duelo entre dois Leões na semifinal da Copa do Nordeste acontece nesta quarta-feira (20), às 21h, na Arena Castelão. Em busca de uma vaga na grande decisão do regional, o Sport visita o Fortaleza tentando quebrar um longo tabu recente diante do rival cearense e construir vantagem para decidir a classificação na Ilha do Retiro, no próximo dia 27.

Após liderar a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição, o Rubro-Negro chega ao mata-mata pressionado pela derrota sofrida no último fim de semana para o CRB, por 2 a 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado custou ao time de Márcio Goiano a liderança da competição nacional e aumentou a cobrança em torno da equipe justamente antes de um dos compromissos mais importantes da temporada até aqui.

Além do peso regional da competição, o Sport tenta alcançar mais uma final para manter vivo o sonho do tetracampeonato do torneio. Pela frente, no entanto, estará justamente um adversário que tem sido indigesto nos últimos confrontos.

O Sport nunca conseguiu derrotar o clube cearense fora de casa em jogos válidos pela Copa do Nordeste. O último encontro entre as equipes, inclusive, aconteceu nesta própria edição do torneio. Já classificado e com a liderança assegurada do grupo, o Leão da Ilha utilizou uma formação alternativa na rodada final da primeira fase, enquanto o Fortaleza brigava pela classificação. Nos acréscimos, o Tricolor venceu por 2 a 0, resultado que garantiu a vaga cearense no mata-mata e acabou desenhando o reencontro entre os clubes na semifinal.



SPORT



O Sport encerrou, na manhã de terça-feira (19), na Ilha do Retiro, a preparação para o confronto decisivo. Após a atividade, a delegação seguiu viagem para Fortaleza.

Para o duelo, o técnico Márcio Goiano volta a contar com peças importantes. O zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta retornam após cumprirem suspensão na Série B diante do CRB. Quem também reaparece como opção é o volante Yago Felipe, ausente nas quartas de final do Nordestão contra o ASA por suspensão.

Barletta, inclusive, representa um reforço importante ofensivamente. Um dos principais destaques do Sport na temporada, o atacante divide a artilharia da equipe em 2026 e retorna em um momento de necessidade por maior poder de decisão no setor ofensivo.

Por outro lado, Márcio Goiano terá um desfalque importante. Substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o CRB, o atacante Marlon Douglas teve confirmada uma lesão muscular de grau dois na posterior da coxa direita. O jogador sequer viajou com o restante da delegação para a capital cearense.

Na campanha até aqui, o Sport avançou às semifinais após eliminar o ASA por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Além da classificação, o time rubro-negro também sustentou uma das defesas mais sólidas da competição durante a primeira fase.

FORTALEZA

Do outro lado, o Fortaleza também chega pressionado após tropeço recente. No último fim de semana, o Tricolor perdeu o Clássico-Rei para o Ceará, de virada, por 2 a 1, resultado que interrompeu uma sequência positiva da equipe comandada por Thiago Carpini.

O cenário positivo fica por conta do Departamento Médico. Após semanas convivendo com vários problemas físicos no elenco, o Fortaleza terá praticamente força máxima para encarar o Sport. Lucas Crispim e Fuentes voltaram a ser relacionados e aparecem como opções para o confronto.

Nem todos, porém, estarão disponíveis. O volante Bruninho segue fora por conta de uma lesão no tendão do adutor direito, enquanto o zagueiro Tomás Cardona continua em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Outra dúvida importante é o atacante Luiz Fernando. Titular durante boa parte da temporada, o jogador ficou fora do clássico contra o Ceará devido a um desconforto no joelho direito e ainda não tem presença garantida.

O Fortaleza chega à semifinal após eliminar o Confiança nas quartas de final e tenta voltar à decisão da Copa do Nordeste em mais um capítulo recente da rivalidade regional construída com o Sport nos últimos anos.

FICHA DA PARTIDA

FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Maílton, Luan Freitas, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Mucuri; Lucas Sasha, Rodrigo e Pochettino; Vitinho e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 21h

Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA)

Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva (PI)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: SBT (TV aberta) e SportyNet (TV fechada)