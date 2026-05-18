Sport vira a chave e inicia foco na ida da semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza

Rubro-Negro encara o Tricolor do Pici na quarta-feira (20), no Castelão, tentando reagir após revés diante do CRB na Série B

Biel, Perotti e Zé Lucas, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport virou a chave após a primeira derrota na Série B e já iniciou a preparação para um dos compromissos mais importantes da temporada. O Leão encara o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 21h, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, em busca de abrir vantagem no confronto que vale vaga na grande decisão regional.

Depois do revés por 2 a 1 diante do CRB, no último domingo, na Ilha do Retiro, o elenco rubro-negro tenta rapidamente reorganizar o ambiente para uma semana decisiva. A derrota encerrou a invencibilidade leonina na Série B e custou a chance de assumir a liderança da competição nacional. Com 16 pontos, o Sport caiu para a terceira colocação, atrás de São Bernardo e Náutico.

Apesar do tropeço, o foco agora passa a ser totalmente o Nordestão, competição em que o clube mantém uma campanha sólida. O Sport terminou a fase de grupos como líder do Grupo C e dono da melhor campanha geral da Copa do Nordeste, garantindo o direito de decidir a semifinal em casa, na Ilha do Retiro.

O elenco se reapresentou no CT José de Andrade Médicis nesta segunda-feira, em preparação para o duelo contra o Fortaleza. Antes da viagem ao Ceará, o grupo ainda realiza um último treinamento na manhã da terça-feira, na Ilha do Retiro.

Retornos importantes para Márcio Goiano

Para o confronto no Castelão, o técnico Márcio Goiano terá reforços importantes. O volante Yago Felipe volta a ficar à disposição após cumprir suspensão nas quartas de final contra o ASA. Já o zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta retornam depois de desfalcarem a equipe na Série B, também por suspensão.

A tendência é que Barletta reassuma a titularidade no setor ofensivo. Um dos destaques do Sport em 2026, o atacante soma sete gols e cinco assistências na temporada e divide a artilharia do elenco com Iury Castilho.

Na defesa, Marcelo Ajul também reaparece como opção após cumprir suspensão automática pela expulsão diante da Ponte Preta. O retorno devolve ao time uma das peças mais utilizadas do sistema defensivo rubro-negro.

Marlon Douglas é desfalque

Por outro lado, o Sport perde o atacante Marlon Douglas. O jogador, que deixou o duelo contra o CRB logo aos cinco minutos do primeiro tempo, teve lesão muscular de grau dois na posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento com o Departamento Médico.

Rivalidade regional e vaga na decisão

O confronto entre Sport e Fortaleza recoloca frente a frente dois dos principais clubes do Nordeste nos últimos anos. As equipes voltam a se enfrentar em mata-mata regional após decidirem a Copa do Nordeste de 2022.

O primeiro duelo acontece nesta quarta-feira, no Castelão. Já a partida decisiva será disputada no dia 27 de maio, às 21h30, na Ilha do Retiro, diante da torcida rubro-negra.

Quem avançar encara na final o vencedor do confronto entre Vitória e ABC. A decisão da Copa do Nordeste está prevista para os dias 3 e 7 de junho.