Beto Lago: 'Festa na sede e decepção dentro de campo'

Gustavo Maia, atacante do Sport (Rafael Vieira)

Decepção na Ilha

Era para ser uma noite de festa na Ilha do Retiro. Celebração pelos 121 anos do Sport, estádio cheio e a torcida empurrando um time ainda invicto no Brasileiro. Mas o cenário mudou rapidamente com a derrota por 2x1 para o CRB, resultado que derrubou o Leão para a terceira colocação e deixou a torcida frustrada. O Sport voltou a fazer um primeiro tempo muito ruim. Sem Barletta, o time perdeu força ofensiva e criatividade. Para piorar, Marlon saiu lesionado logo no início.

A equipe parecia desorganizada, especialmente na marcação, enquanto o CRB encontrava espaços com facilidade. E a velha lei do ex apareceu: Mikael abriu o placar e aumentou a tensão na Ilha. A expectativa era de reação no segundo tempo, mas Márcio Goiano manteve o time da mesma forma, sem mudança de postura. Aos 13 minutos, Danielzinho ampliou para os alagoanos e escancarou a atuação abaixo do Sport.

O mais preocupante era a imagem passada pelo banco rubro-negro: enquanto o time afundava em campo, Márcio Goiano parecia não encontrar respostas. As cenas do treinador conversando repetidamente com o auxiliar transmitiam a sensação de impotência diante de um desastre que só aumentava.

Mesmo com o CRB recuando, o Leão pouco produziu. Faltavam ideias, intensidade e respostas do banco. Perotti ainda diminuiu no fim, mas já era tarde. O que era para terminar em festa acabou em silêncio, vaias e preocupação na Ilha do Retiro.

"Agora é recuperar e buscar essa vaga na final", diz técnico do Sport Márcio Goiano

CRB coloca água no chopp do Sport e vence na Ilha do Retiro com direito a "lei do ex" Veja também:

O Náutico foi arrasador no Germano Krüger. A goleada por 6x2 sobre o Operário traz um aviso claro para a Série B: o Timbu entrou de vez na lista dos adversários a serem batidos. São 10 gols nos últimos dois jogos, com um time agressivo, intenso e cada vez mais confiante na competição.

Peças que mudam o jogo

O atropelo alvirrubro teve personagens importantes. Vinícius com mais uma grande atuação, Muriel seguro quando exigido e Paulo Sérgio reaparecendo da melhor forma possível. O Náutico cresce a cada rodada.

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Evolução que vale pontos

Ainda não foi a atuação ideal, mas o Santa Cruz venceu o Volta Redonda por 2x0, conquistou a segunda vitória seguida e sobe na classificação da Série C. Com um jogador a mais desde os 12 minutos, o Tricolor mostrou segurança, com maior controle da posse de bola. O momento pede consistência e evoluir a cada rodada será fundamental para o Santa entrar rapidamente no G8, e ganhar força na competição.

Ainda mexe com o torcedor

A Seleção Brasileira, para muitos, perdeu parte do encanto. A relação esfriou, a identificação não é a mesma e a desconfiança cresceu nos últimos anos. Mas hoje, às 17h, o torcedor vai parar por alguns minutos para acompanhar a lista final dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Porque, no fim, Copa sempre mexe com o brasileiro. E toda a expectativa em torno de uma resposta: Carlo Ancelotti leva ou não leva Neymar?