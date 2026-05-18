CRB coloca água no chopp do Sport e vence na Ilha do Retiro com direito a "lei do ex"
Em dia de festa e shows pelos 121 anos do Sport, CRB foi quem levou a melhor dentro de campo, 2 a 1, com gol de Mikael
Publicado: 17/05/2026 às 22:40
Mikael fez o primeiro gol do CRB (Rafael Vieira/DP Foto)
A festa ficou fora de campo. Em dia de shows durante o todo o dia em comemoração pelos 121 anos do clube e reabertura da sede social, o Sport perdeu por 2 a 1 do CRB neste domingo (17), na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
E teve “lei do ex” com Mikael, revelado pelo Leão, que marcou o primeiro gol do time alagoano. Danielzinho fez o segundo e Perotti descontou, mas não evitou o primeiro revés do time pernambucano na competição.
Com a derrota, o Sport deixa escapar a oportunidade de assumir a liderança da Segundona. O rubro-negro caiu para a terceira posição, com 16 pontos, atrás de São Bernardo (17 pontos) e Náutico, que tem 16 pontos e uma vitória a mais: 5 a 4. Já o CRB deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 13ª posição, com 11 pontos.
O Sport tem dois compromissos nesta semana. Na quarta-feira (20), tem o Fortaleza, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste na Arena Castelão, e sábado (23), fora de casa, diante do Juventude, pela Série B.
VITÓRIA IMPORTANTÍSSIMA FORA DE CASA PARA SAIR DE VEZ DO Z4. ????????????— CRB - Clube de Regatas Brasil (@CRBoficial) May 18, 2026
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O JOGO
Sem contar com os titulares Marcelo Ajul e Barletta, ambos suspensos, o técnico Márcio Goiano optou por Zé Marcos na defesa e por Marlon Douglas no ataque. No CRB, destaque para os atacantes Thiaguinho e Dadá Belmonte (ambos ex-Náutico) e Mikael (ex- Sport).
Porém, com cinco minutos, o treinador rubro-negro foi obrigado a fazer uma alteração inesperada. Marlon sofreu uma lesão muscular na coxa direita e acabou substituído por Gustavo Maia.
O jogo começou com os times trocando a posse de bola, até o CRB acertar dois chutes de fora da área com Crystopher e Dadá Belmonte, ambos defendidos por Thiago Couto. E só dava o time alagoano. Aos 25, o lateral-esquerdo Lucas Lovat bateu cruzado, a bola desviou em Marcelo Benevenuto e só não entrou por conta de mais uma intervenção do goleiro leonino. Até que aos 39 não teve jeito. Dadá Belmonte bateu rasteiro, Thiago Couto deu rebote e Mikael estufou a rede. Formado na Ilha do Retiro, o atacante não comemorou o gol do Galo.
Sem nenhuma chance de gol criada, o Sport desceu para o intervalo com uma sonora vaia da sua torcida.
SEGUNDO TEMPO
Mesmo com a péssima apresentação na etapa inicial, o técnico Márcio Goiano não mexeu no time para o segundo tempo. Já no CRB, Eduardo Barroca sacou o volante Patrick de Lucca para a entrada do meia Danielzinho. Aos três minutos, enfim, o Leão conseguiu arrematar a gol. Perotti chutou de fora da área e a bola tirou tinta da trave. Mas quem balançou a rede outra vez foi o time alagoano. Em bela trama pelo lado direito, Hereda cruzou e Danielzinho chutou, Benevenuto interceptou, mas a bola voltou para o próprio Danielzinho: 2 a 0 para o CRB.
Logo em seguida, Márcio Goiano fez duas mudanças. Bastante vaiado pela torcida, Gustavo Maia deixou o gramado, assim como Madson. Iury Castilho e Augusto Pucci entraram na partida. Mas só aos 27 o Leão assustou, em linda bicicleta de Iury Castilho, defendida pelo goleiro Vitor Caetano.
A esperança rubro-negra voltou aos 32 minutos. Zé Lucas acertou lindo passe para Iury Castilho, que na raça cruzou para Perotti: 2 a 1. Mesmo com o abafa na reta final, o Leão perdeu o jogo e a invencibilidade na Série B.
FICHA DA PARTIDA - Sport 1x2 CRB
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci) , Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena (Yago Felipe); Marlon Douglas (Gustavo Maia) (Iury Castilho), Clayson (Edson Lucas) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Patrick De Lucca (Danielzinho), Pedro Castro (Luizão) e Crystopher; Thiaguinho (Luiz Felipe), Dadá Belmonte (Bressan) e Mikael (Douglas Baggio). Técnico: Eduardo Barroca.
Local: Ilha do Retiro.
Árbitra: Edina Alves Batista (SP).
Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP).
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).
Gols: Mikael (39’/1º); Danielzinho (13’/2º) e Perotti (32’/2º)
Amarelos: Madson e Zé Lucas (Sport), Lucas Lovat, Fábio Alemão e Danielzinho (CRB)
Público: 18.444.
Renda: R$ 516.708,00.